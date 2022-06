Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Vodafone ativou seu primeiro mastro telefônico auto-alimentado na aldeia de Eglwyswrw em Sir Benfro/Pembrokeshire, País de Gales. É a primeira vez que uma torre de celular como esta é alimentada no Reino Unido, e é vista como uma forma de a empresa alcançar melhor áreas rurais de baixa cobertura.

Este último mastro 4G incorpora uma turbina eólica construída pela Crossflow Energy, bem como painéis solares e uma bateria no local para armazenar energia não utilizada durante os dias mais escuros/de verão.

O objetivo da Vodafone é que este mastro possa funcionar durante todo o ano apenas com seu vento, solar e bateria, mantendo-o ativo.

A empresa diz que as turbinas eólicas podem gerar energia mesmo com pouco vento e - combinado com o solar e a bateria - significa que os mastros podem ser construídos sem a necessidade de cavar valas para a colocação de cabos elétricos.

Isto significa que os mastros podem ser instalados e erguidos mais rapidamente do que os mastros tradicionais, e são geralmente melhores para o meio ambiente. Eles também são mais silenciosos e seguros para a vida selvagem do que as turbinas tradicionais.

Vale ressaltar que este mastro em particular é um mastro já ativo - que de fato está conectado à rede - e está sendo equipado com a tecnologia de autoalimentação.

A Vodafone diz que este mastro - situado na Home Farm em Eglwyswrw - estará ativo por dois anos e a Vodafone usará este período de experiência de 24 meses para obter o quão eficaz ele é.

Os dados coletados devem ajudar a Vodafone a melhorar e otimizar ainda mais a tecnologia e determinar onde estão os melhores locais para este tipo de mastro para uma maior implantação.

Naturalmente, o objetivo é que este mastro utilize predominantemente a energia verde com a qual foi equipado. Ele então usará a energia da rede somente quando necessário, para que aqueles na comunidade Eglwyswrw não fiquem sem sinal.

Se a experiência funcionar, a Vodafone construirá mais, mastros similares em zonas mortas de cobertura, trazendo uma conectividade 4G mais rápida e forte para áreas que atualmente não a têm.

Embora, novamente, futuros locais remotos sem uma conexão com a rede nacional precisarão de outra fonte de energia como backup para os tempos em que a combinação de vento, energia solar e bateria não puder mantê-la funcionando.

É um movimento promissor da Vodafone e que poderia sinalizar mastros mais verdes e ambientalmente corretos no futuro e - o que é importante - traz sinal móvel para lugares que precisam dele.

Escrito por Cam Bunton.