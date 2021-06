Vodafone apresenta Evo - uma nova tarifa com atualizações flexíveis e mais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Vodafone introduziu um novo tarifário denominado Evo. Essencialmente, permite que você atualize seu telefone de maneira flexível e é semelhante, digamos, ao O2 Refresh.

Você pode decidir quanto quer pagar adiantado e a duração que quer pagar o restante, de 12 a 36 meses. Evo também pode ser combinado com banda larga com Vodafone Together .

Tal como acontece com os outros planos da Vodafone, o 5G está incluído sem nenhum custo extra e você pode fazer uma economia com o plano se desejar adicionar um smartwatch também.

O Evo também inclui o Unlimited Data Booster da Vodafone (dados ilimitados gratuitos por um período de 30 dias, até seis vezes), atualizações flexíveis, atualizações de bateria se necessário e a capacidade de economizar em um novo aparelho por meio da troca no aplicativo da Vodafone ferramenta.

Coincidentemente, a Vodafone também disse durante sua conferência Reinvent hoje que, ao oferecer a ferramenta de troca através do aplicativo MyVodafone, a rede afirma que um terço dos novos compradores do Samsung Galaxy S21 e do iPhone 12 o fizeram negociando um aparelho antigo - o dobro do quantidade normal de trocas.

A Vodafone acrescenta que deseja combater a pobreza digital conectando até um milhão de pessoas até o final de 2021. Os SIMs serão distribuídos através da rede de bancos de alimentos do Trussell Trust no Reino Unido.

O novo CEO da Vodafone no Reino Unido, Ahmed Essam afirma: "Estamos construindo um futuro digital para todos - um futuro que seja sustentável, inclusivo e justo."

Escrito por Dan Grabham.