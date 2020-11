Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Comprar um novo smartphone com uma economia útil ficou muito mais fácil nesta Black Friday , com a Vodafone revelando uma série de ofertas de aparelhos para iPhone, Samsung, Google e muito mais.

Os melhores descontos estão disponíveis para quem comprar o Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, que lhe dará um desconto total de £ 608 se você for com a operadora. Em vez de £ 77 por mês e £ 99 adiantados, você pagará £ 55 por mês e £ 19 adiantados por 100 GB de dados e textos / minutos ilimitados.

No entanto, você terá que agir rápido se quiser aproveitar as vantagens desta, pois a transação expira às 22h do dia 26 de novembro.

O mesmo prazo também está presente para o iPhone 11 Pro da Vodafone, que permite que você economize £ 406 do preço de venda usual.

Em vez de pagar £ 69 por mês e £ 99 adiantados por 100 GB de dados e textos / minutos ilimitados, o acordo da operadora Black Friday reduz esse valor para £ 55 por mês e £ 29 adiantados.

Os fãs do Google e da Huawei também são atendidos, se nenhuma dessas economias extravagantes for do seu agrado.

O Pixel 4a do Google está disponível com um enorme desconto de £ 570 até 26 de novembro, com o plano de destaque (100 GB de dados, textos / minutos ilimitados) caindo de £ 43 por mês e £ 99 iniciais para £ 23 por mês e £ 9 iniciais .

Enquanto isso, o contrato equivalente do Huawei P30 Pro NE foi reduzido de £ 55 por mês e um custo inicial de £ 99 para apenas £ 35 por mês com £ 29 exigidos antecipadamente, permitindo que você faça uma economia total de £ 550 .

Naturalmente, há muitas ofertas de smartphones voando durante o período de vendas da Black Friday, então fique de olho nas outras operadoras. Só não espere muito, obviamente, ou você pode perder.

Escrito por Conor Allison.