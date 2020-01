Os 13 telefones mais populares do Reino Unido durante os anos 80 - revelados!

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Olhar para trás para o desenvolvimento da indústria de telefonia móvel pode fazer com que as pesquisas sejam estonteantes. A velocidade da mudança e a extensão em que os modelos de telefone ficaram menores, mais poderosos e mais úteis em curtos períodos de tempo é impressionante em retrospecto.

Se você voltar atrás nos anos 80, estará na própria gênese da revolução móvel, com a primeira chamada móvel já realizada no Reino Unido em 1985, na recém-aberta rede da Vodafone .

Faz 35 anos desde que a primeira ligação foi feita por Michael Harrison, filho do presidente da Vodafone, e para marcar a ocasião em que os cofres foram abertos para mostrar alguns dos telefones que as pessoas usavam naquela década seminal. Nos breves cinco anos entre 1985 e 1990, você já pode rastrear a velocidade do desenvolvimento, à medida que os modelos se tornam menores e menos pesados.

Reunimos alguns dos telefones mais vendidos desses cinco anos, como uma viagem pela memória para você ou, se você ainda não existia, uma maneira de sublinhar até que ponto chegou a tecnologia em que você confia . Em cada caso, como um pequeno bônus, informaremos o que você precisaria para obter um, bem como qual é o preço equivalente no dinheiro de hoje.

O primeiro celular que a Vodafone vendeu, o VM1 amplia a definição de "portátil", como seria de esperar de uma tentativa inicial. Embora, sim, essa seja tecnicamente uma alça de transporte, ela pesava quase cinco quilos; portanto, era realmente destinada a ser aparafusada em um carro, enquanto o aparelho passava na frente ao lado do seu banco do motorista.

Tinha até uma antena que seria perfurada em seu carro para recepção. Portanto, mais telefone do carro do que telefone móvel, mas o VM1 ainda deu os passos necessários.

Custo em 1985: £ 1.475

Custo corrigido da inflação hoje: £ 4.400

O VT1 seguiu em alta velocidade no VM1, e foi semelhante em muitos aspectos, especialmente no que diz respeito à grande massa.

Uma comparação realmente interessante de agora em diante pode ser encontrada quando se trata do tempo de carregamento do VT1 - conectado ao seu carro, seria cobrado por 10 horas para fornecer 30 minutos de tempo de chamada antes que ele se apagasse. Impressionante para a época, mas coloca nossa impaciência moderna em alguma perspectiva.

Custo em 1985: £ 1.650

Custo atualizado pela inflação hoje: £ 4.900

Comparado ao VT1 e VM1, este é o primeiro telefone realmente reconhecível como portátil sem precisar de um carro para fazê-lo. O primeiro esforço da Motorola tem essa aparência icônica de "tijolo", mas foi uma atualização séria nos modelos mais antigos que examinamos. Dessa vez, uma cobrança de 10 horas levaria uma hora para você falar.

O 8000 X estava nos Estados Unidos há alguns anos, ganhando força, e era um verdadeiro favorito nos anos 80, caindo de preço constantemente ao longo desse tempo. No entanto, quando foi lançado pela primeira vez, era caro a um nível que poderíamos chamar de louco hoje em dia.

Custo em 1985: £ 2,995

Custo corrigido da inflação hoje: £ 8.900

Só porque a Motorola tinha um número muito baixo, no entanto, não significa que todos os telefones foram subitamente pequenos. A série Panasonic C ainda era bastante portátil em comparação com os esforços anteriores, e um aparelho muito mais acessível, ainda que extremamente caro.

Ele veio com uma maleta para que você pudesse pendurá-la por cima do ombro e pesava 3 quilos, então seria melhor usá-la do que não.

Custo em 1985: £ 1.500

Custo corrigido da inflação hoje: £ 4.400

A Motorola não ficou nos anos 80, não é? Seu próximo esforço foi realmente inspirado e derivado de telefones de carros antigos, mas repetiu-os para trazer uma tela de LCD e mais botões de função.

O telefone também tinha um catálogo de endereços para armazenamento de números de telefone, que é o tipo de recurso que faz com que pareça uma verdadeira mudança em direção aos padrões modernos de telefonia móvel.

Custo em 1985: £ 1.000

Custo ajustado à inflação hoje: £ 3.000

VPI é um dos nomes nesta lista que permaneceu bastante obscuro, diferente de outros. O Citiphone é um verdadeiro visual, para a época, com um design elegante e tamanho pequeno.

É lembrado com muito carinho por ter um recurso muito útil - se você discar 001, ele tocaria God Save the Queen. Você sabe, apenas por precaução.

Custo em 1985: £ 1,875

Custo corrigido da inflação hoje: £ 5.600

É isso mesmo, a Mitsubishi estava no jogo de telefone em 1986, exportando tecnologia do Japão e criando um design bastante intrigante para o Roamer. Sua bateria foi montada na lateral do telefone, e não na parte traseira, tornando-o um pouco mais fino e potencialmente mais fácil de transportar, dependendo da sua bolsa.

O Roamer também se saiu muito bem no Reino Unido, tornando-se um dos telefones mais populares dos anos 80.

Custo em 1986: £ 1,996

Custo atualizado pela inflação hoje: £ 5.900

Outro grande nome entrou em conflito em 1987, com o Cityman da Nokia já revelando indícios dos clássicos atemporais de "tijolos" que estavam por vir. Em 1988, a Nokia detinha uma participação de mercado de 10% em telefones celulares no Reino Unido, incluindo telefones para carros e números menores como o Cityman.

Dito isto, porque o mercado avançou tão rapidamente, o Cityman na verdade não foi um grande sucesso, disponível com um grande desconto em um ano após o lançamento. Ainda assim, a Nokia tinha coisas boas por vir, então não sinta muito por isso.

Custo em 1987: £ 1.950

Custo atualizado pela inflação hoje: £ 5.800

O 8500X pode ser apenas o telefone definitivo, tornando-se um grampo da vida empresarial moderna no final dos anos 80. Sua bateria pode durar um dia em modo de espera e oferece uma hora de conversação, além de um livro de contatos para armazenar números, tornando-o realmente útil se você precisar estar conectado o dia todo.

Havia também várias opções de cores, abrindo para ser mais um acessório e menos um telefone comercial. Embora a vida útil das prateleiras estivesse chegando ao fim no início dos anos 90, continua sendo um pouco clássico do design do telefone.

Custo em 1987: £ 2.500

Custo corrigido da inflação hoje: £ 7.500

Sua marca pode não ter resistido ao teste do tempo, mas o 9A da NEC era um ótimo celular, com bateria que superou a maior parte da concorrência. Foi o novo telefone mais vendido de 1988 no Reino Unido, após o seu lançamento, e contribuiu bastante para o emagrecimento contínuo dos modelos de telefones de concorrentes, incluindo a Motorola em particular.

Custo em 1987: £ 1.795

Custo atualizado pela inflação hoje: £ 5.400

A série D da Panasonic era um número pequeno e bacana, com um recurso essencial que parece quase um desafio para o gameplay, olhando para trás. Se você estava prestes a perder energia durante uma ligação, na verdade, poderia trocar as baterias sem que a ligação caísse. Dito isto, só teria sucesso se você pudesse fazer a troca em dois segundos ou menos.

Embora sua bateria tenha sido projetada com essas trocas rápidas em mente, nossas mãos ficam escorregadias só de pensar no estresse de testá-la durante uma chamada muito importante.

Custo em 1988: £ 1.000

Custo ajustado à inflação hoje: £ 3.000

Outro telefone da Panasonic veio na forma da série F, e você pode realmente começar a ver os estágios iniciais da linguagem de design que dominariam os telefones celulares nos anos 90, com o layout do telefone cada vez mais compacto.

A série F também tinha sua própria bateria embaixo da manga - se você quisesse mais vida útil da bateria e estivesse feliz em carregar um pouco de peso e tamanho extras, você poderia atualizar para uma bateria maior para esse fim. Por que não colocar a escolha nas mãos de seus clientes, afinal?

Custo em 1988: £ 1.000

Custo ajustado à inflação hoje: £ 3.000

O último telefone da nossa lista é outro que mostra uma grande mudança nos designs, que reverberaria ao longo dos anos. O Motorola Micro-Tac foi o primeiro telefone flip do mundo, e você pode realmente ver onde a Motorola começou o caminho para seus famosos designs Razr .

Tão pequeno que a duração da bateria era francamente terrível, o Micro-Tac também tem um asterisco divertido e digno de nota. Essa antena, que é extensível à vontade, é na verdade completamente cosmética, sem efeito na recepção. Ser capaz de retirá-lo era basicamente apenas um esforço placebo, uma vez que a Motorola preocupava que os clientes ficassem confusos com a falta de antena, se não estivesse lá. Como o cliente está sempre certo, um falso e frágil foi adicionado para maior tranquilidade.

Custo em 1989: £ 1.500

Custo atualizado pela inflação hoje: 4.500 £