Os 13 telefones mais populares no Reino Unido durante a década de 1980 - revelados!

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Olhar para trás, para o desenvolvimento da indústria de telefonia móvel , pode gerar pesquisas estonteantes. A velocidade da mudança e a extensão em que os modelos de telefone ficaram menores, mais poderosos e mais úteis em curtos períodos de tempo são de cair o queixo em retrospecto.

Se você retroceder até a década de 1980, você se encontrará na própria gênese da revolução móvel, com a primeira chamada móvel no Reino Unido sendo feita em 1985 na rede recém-inaugurada da Vodafone .

Já se passaram 35 anos desde que a primeira ligação foi feita por Michael Harrison, filho do presidente da Vodafone, e para marcar a ocasião em que os cofres foram abertos para mostrar alguns dos telefones que as pessoas usavam naquela década seminal. Nos curtos cinco anos entre 1985 e 1990, você já pode rastrear a velocidade de desenvolvimento, à medida que os modelos ficam menores e menos pesados.

Reunimos alguns dos telefones mais vendidos desses cinco anos, como uma viagem pela estrada da memória para você ou, se você não estava por perto naquela época, uma forma de destacar o quão longe avançou a tecnologia na qual você confia . Em cada caso, como um pequeno bônus, nós o informaremos quanto você teria que desembolsar para conseguir um, bem como a que esse preço é equivalente em dinheiro de hoje.

O primeiro telefone móvel vendido pela Vodafone, o VM1 estende-se à definição de "portátil", como seria de esperar numa primeira tentativa. Embora, sim, isso seja tecnicamente uma alça de transporte, pesava quase cinco quilos, então foi realmente concebido para ser aparafusado em um carro, enquanto o aparelho passaria na frente ao lado do assento do motorista.

Ele tinha até uma antena que seria inserida no seu carro para recepção. Portanto, mais telefone no carro do que no celular, mas o VM1 ainda deu os primeiros passos necessários.

Custo em 1985: £ 1.475

Custo ajustado pela inflação hoje: £ 4.400

O VT1 veio logo atrás do VM1, e era semelhante em muitos aspectos, especialmente no que diz respeito a ser bem grande.

Uma comparação realmente interessante de agora até então pode ser encontrada no que diz respeito ao tempo de carregamento do VT1 - conectado ao seu carro, ele carregaria por 10 horas para fornecer 30 minutos de tempo de ligação antes que parasse. Impressionante para a época, mas coloca nossa impaciência moderna em alguma perspectiva.

Custo em 1985: £ 1.650

Custo ajustado pela inflação hoje: £ 4.900

Comparado com o VT1 e VM1, este é o primeiro telefone realmente reconhecível como portátil sem a necessidade de um carro para isso. O primeiro esforço da Motorola tem aquele aspecto icônico de "tijolo", mas foi uma atualização séria nos modelos mais antigos que vimos. Desta vez, uma cobrança de 10 horas resultaria em uma hora de conversação.

O 8000 X foi lançado na América por alguns anos, ganhando força, e era um verdadeiro favorito nos anos 80, caindo constantemente de preço ao longo desse tempo. Quando foi lançado, porém, era caro a um grau que hoje podemos chamar de louco.

Custo em 1985: £ 2.995

Custo ajustado pela inflação hoje: £ 8.900

Só porque a Motorola divulgou um número furtivo, não significa que todos os telefones de repente ficaram pequenos. A série Panasonic C ainda era bastante portátil em comparação com os esforços anteriores, e um aparelho muito mais acessível, embora ainda extremamente caro.

Ele vinha com uma maleta de transporte para que você pudesse pendurá-la no ombro e pesava 3 quilos, então seria melhor usá-la do que não usar.

Custo em 1985: £ 1.500

Custo ajustado pela inflação hoje: £ 4.400

A Motorola não existia nos anos 80, hein? Seu próximo esforço foi inspirado e derivado de telefones de carro mais antigos, mas iterou neles para trazer uma tela LCD e mais botões de função.

O telefone também tinha uma agenda de endereços para armazenamento de números de telefone, que é o tipo de recurso que o faz parecer uma mudança real em direção aos padrões modernos dos telefones celulares.

Custo em 1985: £ 1.000

Custo ajustado pela inflação hoje: £ 3.000

VPI é um dos nomes nesta lista que permaneceu bastante obscuro, ao contrário de outros. O Citiphone é um verdadeiro looker, para a época, porém, com um design elegante e tamanho pequeno.

É lembrado com carinho por ter um recurso muito útil - se você discar 001, tocará God Save the Queen. Você sabe, apenas no caso.

Custo em 1985: £ 1.875

Custo ajustado pela inflação hoje: £ 5.600

Isso mesmo, a Mitsubishi estava no jogo do telefone em 1986, exportando tecnologia do Japão e apresentando um design bastante intrigante para o Roamer. Ele tinha a bateria instalada na lateral do telefone, em vez de na parte traseira, tornando-o um pouco mais fino e potencialmente mais fácil de transportar, dependendo da sua bolsa.

O Roamer se saiu muito bem no Reino Unido também, tornando-se um dos telefones mais populares dos anos 80.

Custo em 1986: £ 1.996

Custo ajustado pela inflação hoje: £ 5.900

Outro grande nome entrou na briga em 1987, com Cityman da Nokia já revelando dicas dos clássicos atemporais do tijolo que estavam por vir. Em 1988, a Nokia tinha uma participação de 10% no mercado de telefones celulares no Reino Unido, incluindo telefones para carros e números menores como o Cityman.

Dito isso, como o mercado avançou tão rapidamente, o Cityman na verdade não foi um grande sucesso, disponível com um grande desconto um ano após o lançamento. Ainda assim, a Nokia tem coisas boas pela frente, então não fique muito triste por isso.

Custo em 1987: £ 1.950

Custo ajustado pela inflação hoje: £ 5.800

O 8500X pode ser apenas o telefone tijolo definitivo, tornando-se um grampo da vida empresarial moderna no final dos anos 80. Sua bateria durava um dia em standby e oferecia uma hora de conversação, além de uma agenda de contatos para armazenar números, tornando-o realmente útil se você precisasse ficar conectado o dia todo.

Também havia várias opções de cores, tornando-o mais um acessório e menos um telefone comercial. Embora sua vida útil estivesse chegando ao fim no início dos anos 90, ele continua sendo um modelo clássico de telefone.

Custo em 1987: £ 2.500

Custo ajustado pela inflação hoje: £ 7.500

Sua marca pode não ter resistido ao teste do tempo, mas o 9A da NEC era um ótimo celular, com bateria que superava a maioria dos concorrentes. Foi o novo telefone mais vendido de 1988 no Reino Unido, após seu lançamento, e contribuiu muito para a redução contínua dos modelos de telefone dos concorrentes, incluindo a Motorola em particular.

Custo em 1987: £ 1.795

Custo ajustado pela inflação hoje: £ 5.400

A série D da Panasonic foi um pequeno número bacana com uma característica chave que parece quase um desafio de gameplay, olhando para trás. Se você estiver prestes a perder energia durante uma chamada, poderá na verdade trocar as baterias sem que a chamada seja interrompida. Dito isso, só teria sucesso se você pudesse fazer a troca em dois segundos ou menos.

Embora sua bateria tenha sido projetada com essas trocas rápidas em mente, nossas mãos ficam escorregadias só de pensar no estresse de experimentá-la durante uma ligação muito importante.

Custo em 1988: £ 1.000

Custo ajustado pela inflação hoje: £ 3.000

Outro telefone da Panasonic veio na forma da série F, e você pode realmente começar a ver os primeiros estágios da linguagem de design que viria a dominar os telefones celulares na década de 90, com o layout do telefone ficando cada vez mais compacto.

A série F também tinha seu próprio truque de bateria na manga, entretanto - se você quisesse mais bateria e estivesse feliz em carregar um pouco mais de peso e tamanho, você poderia atualizar para uma bateria maior para esse propósito. Afinal, por que não colocar a escolha nas mãos de seus clientes?

Custo em 1988: £ 1.000

Custo ajustado pela inflação hoje: £ 3.000

O último telefone da nossa lista é outro que mostra uma grande mudança nos designs, que reverberaria ao longo dos anos. O Motorola Micro-Tac foi o primeiro flip phone do mundo, e você pode ver de fato onde a Motorola começou no caminho de seus famosos designs Razr .

Tão fino que sua duração de bateria foi francamente terrível, o Micro-Tac também tem um asterisco divertido notável em seu nome. Essa antena, que é extensível à vontade, é na verdade completamente estética, sem efeito na recepção. Ser capaz de retirá-lo foi basicamente um esforço placebo, já que a Motorola temia que os clientes ficassem confusos com a falta de antena se ela não estivesse lá. Como o cliente sempre tem razão, um frágil e falso foi adicionado para sua tranquilidade.

Custo em 1989: £ 1.500

Custo ajustado pela inflação hoje: £ 4.500

Escrito por Max Freeman-Mills.