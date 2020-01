A Vodafone UK lança 5G em mais locais - já está em sua área?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Vodafone iniciou 2020 lançando o 5G em algumas novas cidades. Os serviços 5G estão agora disponíveis em Belfast, Edimburgo e Leeds, enquanto a cobertura 5G também foi aprimorada na área da Grande Manchester - Cheadle, Rochdale e Stockport estão agora cobertos.

A Vodafone também está satisfeita com o fato de ser a única rede que oferece roaming 5G no momento e agora a ampliou para áreas 5G na República da Irlanda (Cork, Dublin, Limerick, Galway e Waterford), bem como a cobertura anterior na Espanha, Alemanha e Itália.

A expectativa é de acumular mais anúncios de lançamento do 5G nas próximas semanas, já que as redes do Reino Unido fortalecem suas mãos antes dos principais anúncios de aparelhos 5G, incluindo a série Samsung Galaxy S11 do próximo mês. A Three UK também deve estrear sua rede 5G atrasada . A Vodafone, EE e O2 já implementaram serviços 5G até agora.

Também haverá pilhas de novos telefones lançados no Mobile World Congress de fevereiro, é claro.

A Vodafone também diz que introduziu com sucesso a tecnologia em que vários operadores compartilham a mesma estação base. Chamada MORAN, ou tecnologia de rede de acesso via rádio para vários operadores, a Vodafone está trabalhando ao lado da O2 em sua implantação de rede 5G, para que as duas compartilhem a infraestrutura. A O2 já havia anunciado Leeds como um local 5G, por exemplo.