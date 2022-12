A linha Vivo X90 terá um lançamento global em 31 de janeiro de 2023

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Aqueles que têm estado esperando para ouvir quando a série Vivo X90 teria um lançamento global precisam esperar um pouco mais - até 31 de janeiro, na verdade.

Essa notícia chega através de um leaker que compartilhou um cartaz do evento de lançamento no Twitter. Nele, vemos que a série Vivo X90 terá esse evento logo no final de janeiro, mas pouco mais está confirmado. A linha, que inclui o X90, X90 Pro, e X90 Pro+, todos lançados na China no início de dezembro, mas este é o lançamento internacional. Aquele em que estamos realmente interessados.

Lançamento da Série Vivo X90 em 31 de janeiro Pic.twitter.com/CSmQwWL4sU- Ankit (@TechnoAnkit1) 16 de dezembro de 2022

No entanto, enquanto a China viu os três dispositivos anunciados, o leaker não está 100% claro sobre se conseguiremos a melhor versão quando ele passar das fronteiras chinesas. Isso significa que talvez não coloquemos nossas mãos no Vivo X90 Pro+, o que seria uma verdadeira vergonha.

O Vivo X90 Pro+ vem com um chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 emparelhado com 12GB de RAM e uma tela de 120Hz de 6,78 polegadas. Tudo de bom, assim como a câmera principal de 50 megapixels.

Não importa o que aconteça, todos os aparelhos X90 que receberem um lançamento serão beneficiados pela conectividade 5G, o que é sempre uma coisa boa, e podemos esperar aprender mais sobre os aparelhos que serão vendidos no devido tempo. Isso inclui quais cores e configurações estarão disponíveis, bem como talvez a parte mais importante - quanto custarão.

