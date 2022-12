O iQOO 11 estréia com uma "experiência de jogo móvel de nível superior".

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A iQOO da sub-marca Vivo anunciou o iQOO 11, um novo smartphone emblemático construído para ser o mais rápido possível - mas com disponibilidade limitada.

Primeiro, vamos começar com as especificações. Porque elas são muito boas. O pequeno primo da Vivo faz as coisas começarem com uma tela E6 AMOLED de 6,78 polegadas 144Hz com uma resolução de 1220 x 3200 e um brilho de pico de 1800-nit. Nossa revisão do iQOO 11 observou que esta tela é excelente, graças em parte à rápida taxa de atualização de 144Hz.

No interior, é utilizado o mais recente silício da Qualcomm, o Snapdragon 8 Gen 2. Este é emparelhado com 16GB de RAM LPDDR5 e o armazenamento é agradável e rápido também - UFS 4.0, para ser específico. Uma bateria de 5.000mAh e uma carga rápida de 120W completam os principais bits internos.

Em termos de câmeras, a câmera de 16 megapixels é unida por um atirador primário de 50 megapixels. Um ultrawide de 8 megapixels e um telefoto de 13 megapixels arredondam as coisas muito bem. Nossos testes já confirmaram que a câmera primária é muito boa, embora a falta de resolução do ultrawide seja uma preocupação.

Há um par de cores a escolher, incluindo Alpha (ou preto, se preferir) ou Legend (couro branco vegan com listras BMW). Revisamos o Alpha, mas o Legend definitivamente parece legal por direito próprio.

A única questão real aqui é a disponibilidade. Se você estiver lendo isto, há uma boa chance de não poder realmente comprar o iQOO 11. Ele está disponível a partir de hoje na Indonésia e na Malásia, enquanto a Tailândia o obterá em 15 de dezembro. Os leitores indianos poderão comprar o telefone a partir de 13 de janeiro de 2024. Mas todos os outros? Ainda não sabemos, mas só podemos esperar que mais pessoas tenham a chance de dar uma volta com o iQOO 11.

Escrito por Oliver Haslam.