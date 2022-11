iQOO 11 5G a ser lançado em 2 de dezembro com o chip emblemático da Qualcomm

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A sub-marca iQOO da Vivo está se preparando para anunciar seu próximo telefone com a iQOO 11 5G configurada para ser revelada em 2 de dezembro com um Snapdragon 8 Gen 2 a reboque.

O anúncio iminente do telefone foi confirmado pelo envio de um convite para um evento no início de dezembro. O convite confirma que o telefone incluirá um chip Snapdragon 8 Gen 2 da Qualcomm em seu coração, com um evento de quatro horas programado para começar às 18h, horário da Malásia.

Infelizmente, ainda não sabemos o que o resto das especificações principais do telefone implicará, mas as especificações vazadas apontaram para uma tela de 6,78 polegadas 144Hz 1440p e capacidades de carga rápida de 120W.

O convite para o evento também confirma algum tipo de parceria com a divisão BMW/s M Motorsport, sugerindo que podemos esperar algum tipo de ligação entre o telefone e o fabricante alemão de automóveis.

O lançamento ainda está um pouco distante, então talvez possamos esperar que o iQOO compartilhe mais algumas novidades antes da grande revelação. Ele já está fazendo grandes reivindicações, fazendo o telefone funcionar como um telefone que oferecerá "desempenho monstruoso" e "bateria poderosa", então teremos que esperar para ver se alguma dessas coisas realmente se resolve. A inclusão do último e maior chip da Qualcomm não prejudicará suas chances, isso é certo.

O iQOO 11 5G não é o primeiro telefone Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a ser anunciado, claro, com o Vivo X90 Pro+ já confirmado.

Escrito por Oliver Haslam.