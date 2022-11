Mais especificações do Vivo X90 vazam à medida que se aproxima o dia do lançamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Mais especificações do Vivo X90 vazaram antes de um anúncio iminente esperado com exibição, armazenamento e mais tudo compartilhado por um leaker conhecido.

Informações compartilhadas pela bem conectada Yogesh Brar fez com que a Vivo concedesse um chip MediaTek Dimensit 9200 no modelo base, com uma tela de 6,78 polegadas de 1,5K AMOLED oferecendo uma taxa de atualização de 120Hz.

Em termos de internos, a Brar diz que devemos esperar 8 ou 12GB de RAM, dependendo do modelo de armazenamento escolhido, com 128GB, 256GB, e 512GB de opções disponíveis. Todos os modelos rodarão Android 13 e terão uma bateria de 4.800mAh. Essa bateria também se beneficiará de uma carga rápida de 120Hz.

Vivo X90



- 6,78" 1,5K AMOLED (BOE), 120Hz

- MediaTek Dimensity 9200 SoC

- 8/12GB RAM

- 128/256/512GB Armazenamento

- Câmera traseira: 50MP + 12MP (UW) + 12MP (2x Tele)

- Cam frontal: 32MP

- Android 13

- 4.800mAh bateria, 120W carga rápida

- Óptica Zeiss, V2 Chip- Yogesh Brar (@heyitsyogesh) 18 de novembro de 2022

No sentido da câmera, uma câmera de 32 megapixels virada para a frente tratará das tarefas de autofixação, com uma câmera principal de 50 megapixels na parte de trás. Ela será unida por uma ultrawide de 12 megapixel e uma telefoto de 12 megapixel 2x com óptica Zeiss e um chip V2, garantindo que os usuários obtenham o melhor de todas essas câmeras.

Tudo isso deve se tornar oficial em breve, com a Vivo pensando em estar pronta para anunciar um X90 junto com o X90 Pro e o X90 Pro+ logo em 22 de novembro.

Que a Vivo X90 Pro+ já está se formando para ser um pequeno número promissor. 12GB de RAM e um chip Snapdragon 8 Gen 2 da Qualcomm devem garantir que ele seja agradável e rápido, isso é certo.

Escrito por Oliver Haslam.