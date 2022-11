Visor Vivo X90 e carregamento rápido pré-anunciado antes do lançamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Vivo está programada para anunciar a série X90 de dispositivos em 22 de novembro e as especificações de exibição e cobrança já são públicas antes do tempo.

Esperamos que a Vivo anuncie três novos aparelhos na próxima semana, com os aparelhos X90, X90 Pro, e X90 Pro+, todos com probabilidade de estrear. Não contente em esperar pela grande revelação, parece que a Vivo tem compartilhado pequenas informações sobre os telefones antes do tempo com os displays e carregando o tópico de discussão.

Começando com esses displays, somos informados que serão usados displays top de linha Samsung E6 e BOE Q9, o que não significa muito na cara das coisas. No entanto, espera-se que o painel Samsung seja mais brilhante do que nunca, enquanto o BOE Q9 é dito ser de melhor qualidade geral do que seu predecessor.

Pelo menos um dos telefones, provavelmente o Vivo X90 Pro+, terá uma tela curva, enquanto todos os três terão um design de câmera de furo central com auto-furador. Além disso, há também menção de "até 2160Hz de modulação PWM de alta freqüência", o que soa impressionante.

Passando ao carregamento, Vivo diz que a série X90 irá embalar até 120W de carga USB-C, o que significa que é improvável que você fique pendurado esperando que seu telefone seja ligado. Também é provável que haja carga sem fio, embora isso não tenha sido mencionado.

Agora todos os olhares estarão voltados para o dia 22 de novembro para obter o resumo completo do que estes três principais telefones terão a oferecer. Espera-se que o recém anunciado processador Snapdragon 8 Gen 2 desempenhe seu papel, tornando o telefone mais rápido, não importa o que aconteça.

