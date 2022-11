Especificações das câmeras Vivo X90 vazam antes de um anúncio iminente

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Espera-se que a Vivo anuncie a linha X90 antes do final do ano e um novo relatório afirma ter perdido pelo menos algumas especificações de câmeras.

Se os rumores se tornarem verdadeiros, podemos esperar que a Vivo anuncie sua nova linha X90 em algum momento em dezembro, mas enquanto algumas especificações já haviam vazado, não houve muita coisa mencionada sobre as câmeras. Agora, um novo relatório citando um informante anônimo afirma ter pelo menos alguns dos detalhes.

Isso não significa que agora sabemos tudo, mas temos uma idéia sobre o que vai entrar no principal, telefoto e câmeras de retrato. Começando pela câmera principal, nos dizem que será usado um novo sensor de 1 polegada, com o IMX989 previsto para ser colocado em funcionamento. Isso será apoiado por um novo processador de sinal de imagem (ISP) na forma do Vivo V2.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Passando ao telefoto, o relatório tem um OmniVision OV64B de 64 megapixels sendo usado. Isso significa um sensor de 1/2 polegada com suporte para o encadernamento de pixels e HDR.

A seguir, a câmera de retrato. Aqui, nos dizem para procurar um atirador de 50 megapixels que usa o IMX758 (1/2,51 polegada), que será a primeira vez.

Semelhante ao último iPhone 14, o relatório também tem a Vivo dando suporte à série X90 para filmagem, edição e visualização do conteúdo Dolby Vision, também.

Se tudo isso for realmente anunciado em dezembro, não teremos muito mais tempo para esperar que as lacunas sejam preenchidas. Quando o fizermos, parece provável que a linha Vivo X90 será uma linha a ser observada, com mais detalhes que provavelmente vazarão nas próximas semanas.

Ofertas do Apple iPhone 13: Descubra onde você pode encontrar as melhores ofertas nos últimos smartphones Por Conor Allison · 16 Junho 2022 Encontre um preço baixo no Apple iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ou iPhone 13 Pro Max.

Escrito por Oliver Haslam.