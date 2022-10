Especificações do Vivo X90 vazamento antes do lançamento previsto para dezembro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Espera-se que a Vivo anuncie três novos telefones sob a bandeira X90 antes do final do ano, e um deles acabou de ter suas especificações vazadas.

Se tudo correr como esperamos, a Vivo anunciará seus novos telefones em dezembro de 2022, pelo menos na China. A linha está definida para incluir o modelo base Vivo X90 ao lado de um Vivo X90 Pro e Vivo X90 Pro+. É o primeiro que é o centro do último relatório, no entanto, com a estação de bate-papo digital Weibo leaker anunciando uma série de especificações-chave para aquele produto.

De acordo com eles, a substituição do X80 Vivo será enviada com o chip MediaTek Dimensity 9200, como já haviam sido rumores para o X90 Pro+. O chip substituirá o Dimensity 9000 utilizado no X80 antigo, segundo nos disseram.

Quanto a outras especificações, também nos disseram para esperar que a Vivo dê ao X90 uma bateria de 4.700mAh que será carregada usando um carregador rápido de 120W. O display também recebe um vazamento, com um display de 1,5K AMOLED com uma taxa de atualização de 120Hz, que se pensa ser a ordem do dia. É uma bela atualização no display Full HD+ do X80, para ter certeza.

Também se fala em melhor proteção contra poeira e água para o novo modelo, embora a Digital Chat Station não espere que a Vivo tenha o trabalho - e as despesas - de obter a certificação oficial IP68.

Com a linha Vivo X90 esperando obter seu lançamento chinês dentro de semanas, aqueles que esperam um lançamento internacional terão que esperar um pouco mais. Um lançamento além das fronteiras chinesas deverá acontecer em janeiro de 2023.

