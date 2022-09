Aqui está o Vivo X Fold Plus em toda sua glória

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O acompanhamento da Vivo ao seu primeiro smartphone dobrável está se aproximando do lançamento, vimos recentemente seu aparecimento no site de certificação TENAA, e agora, mais detalhes estão surgindo.

A Vivo reconheceu oficialmente o X Fold Plus, provocando seu novo design de dobradiças e coloração vermelha.

Nenhuma data de lançamento foi ainda compartilhada, mas fomos tratados com mais algumas imagens vazadas no Weibo, que foram compartilhadas pelo notório tipster Mukul Sharma.

O colorway Huaxia Red é particularmente atraente, em nossa opinião, e será acompanhado por uma opção azul, sem variantes em preto ou branco à vista.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

O telefone parece ter alguma textura em seu painel traseiro, possivelmente apresentando uma cobertura em couro.

Espera-se que o Vivo X Fold Plus apresente uma tela dobrável de 8,03 polegadas no interior, com uma tela de 6,53 polegadas no exterior.

Ambas as telas serão capazes de taxas de atualização de 120Hz, e o telefone será alimentado pelo processador Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

O telefone é avisado para ter uma configuração de quad-câmera, e podemos ver claramente a marca Zeiss nas imagens vazadas.

Naturalmente, se este dispositivo é lançado fora da China é desconhecido neste momento, mas seu predecessor era exclusivo do mercado chinês, portanto, não vamos prender a respiração.

As melhores ofertas da Black Friday e Cyber Monday nos EUA de 2021: Sony 1000XM4, relógios Garmin e mais descontos Por Maggie Tillman · 30 Novembro 2021 A Black Friday e a Cyber Monday são o evento mais vendido do ano e algumas ofertas ainda estão disponíveis

Escrito por Luke Baker.