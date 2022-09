Vivo X Fold Plus atinge TENAA, pode estar perto de ser lançado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Vivo parece estar pronta para lançar um acompanhamento até seu primeiro telefone dobrável, o Vivo X Fold. O modelo mais novo - provavelmente chamado Vivo X Fold Plus - pousou em TENAA, sugerindo que um lançamento está iminente.

Como é costume para muitos marcadores de smartphone chineses, isto parece ser uma pequena atualização de 6 meses, onde muito poucas mudanças de uma frente de design e especificações.

Ainda é em grande parte o mesmo fator de forma que o modelo da primeira geração, embora as imagens no site de certificação revelem uma faixa "vá mais rápido" na parte de trás deste modelo mais novo.

As especificações listadas também revelam que ele terá a mesma capacidade de bateria de 4600mAh, com isso dividido em duas células de 2300mAh a fim de suportar a tecnologia de carga rápida da empresa.

Esta atualização do modelo 'Plus' provavelmente verá o processador dentro do antigo Snapdragon 8 Gen 1 ser atualizado para o Snapdragon 8 Plus Gen 1, fazendo com que a atualização mais significativa passe do primeiro modelo para este novo modelo inédito.

Até agora, o Vivo X Fold é um dos muitos telefones dobráveis que ainda não foram lançados fora da China, juntando-se a modelos como o Oppo Find N e o último modelo Moto Razr.

Ainda não se sabe se a Vivo poderá eventualmente se expandir para oferecer seu dispositivo flexível de ponta na Europa, no Reino Unido ou nos EUA, mas assim que isso acontecer, não deixaremos de informá-lo.

Escrito por Cam Bunton.