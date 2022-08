Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Vivo anunciou dois telefones de bandeira que se concentram principalmente na fotografia, mas também vêm com painéis traseiros de vidro que podem mudar de cor sob a luz direta do sol.

O Vivo V25 e o V25 Pro incluem caixas traseiras que utilizam técnicas de mudança de cor feitas de vidro fluorite AG coberto com minúsculos cristais. Quando exposto à luz UV, o estojo pode mudar a tonalidade e reverter novamente após um período afastado do sol. Isto também permite que padrões sejam criados usando stencils, uma vez que somente as áreas atingidas pelos raios UV mudarão.

-

Duas versões do V25 mudarão de cor - azul-marinho e dourado ao nascer do sol - enquanto uma variante do V25 Pro carrega a característica - azul surf. Haverá também modelos em preto diamante e preto estrela de cada um, respectivamente, mas estes não mudam de cor.

Ambos os aparelhos vêm com a mesma unidade de câmera tripla traseira - 64 megapixel principal, 8 megapixel super largo, 2 megapixel super macro - enquanto o V25 Pro tem uma câmera de 32 megapixel selfie na frente. A V25 sobe para 50-megapixels. Cada uma delas apresenta tecnologia de focagem automática dos olhos.

No entanto, a V25 Pro aumenta a fasquia quando se trata de processamento, com o MediaTek Dimensity 1300 rodando o programa. O V25 padrão funciona com o Dimensity 900.

O V25 Pro também tem um display AMOLED de 6,56 polegadas 2376 x 1080 120Hz que se curva ao redor das bordas. O display do V25 é descrito como 2,5D.

Outras características incluem uma bateria de 4.830mAh (no V25 Pro).

Tanto o V25 como o V25 Pro estão agora disponíveis em mais de 25 mercados globalmente, incluindo o Sudeste Asiático, Sul da Ásia, América Latina e o Oriente Médio.

Escrito por Rik Henderson.