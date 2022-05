A série Vivo X80 vê lançamento global, oferecendo uma escolha alternativa de carro-chefe

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A série Vivo X80, lançada na China em abril, agora teve um lançamento global, o que significa que estará mais amplamente disponível.

O módulo de câmera foi expandido, com um grande bloco da parte traseira do telefone dado para destacar as várias câmeras - e a parceria com a Zeiss, que resulta em uma gama de filtros e opções tanto para fotos como para vídeo.

A maior parte do interesse provavelmente está no Vivo X80 Pro, que é um novo telefone de bandeira e atinge praticamente todos os pontos específicos que você poderia pensar.

O Vivo X80 Pro é alimentado pelo Snapdragon 8 Gen 1, com 12GB de RAM e uma enorme câmara de vapor para resfriamento.

O X80 Pro suporta carregamento de 80W, mas é o carregamento sem fio de 50W ao qual você pode prestar atenção. Mas você terá que comprar um carregador sem fio compatível separadamente. A bateria é de 4700mAh.

Há um visor de 6,78 polegadas com bordas curvas, de modo que este telefone permanece manejável apesar de ser grande. Há uma resolução QHD+ e é um LTPO AMOLED, portanto oferece taxas de atualização adaptativas de até 120Hz.

Há dois alto-falantes estéreo, um sensor de impressão digital ultra-sônico no visor e, em seguida, uma massa de câmeras na parte traseira.

É principalmente a câmera de que a Vivo está falando, querendo apresentar isto como um telefone com câmera, dizendo que o design é influenciado pela apresentação da câmera, etc, etc.

Há uma câmera principal de 50 megapixels com OIS, uma ultrawide de 48 megapixels, depois um par de lentes teleobjectivas periscópicas. Como vimos em alguns outros telefones, isto designa uma lente como uma lente de retrato, com um zoom nativo de 2x, mas também impulsionada por uma suspensão cardan para estabilização - que também é amplamente utilizada para vídeo.

Finalmente, há a segunda lente de periscópio com um zoom óptico nativo de 5x.

A câmera é suportada pelo chip de imagem Vivo V+, há lentes Zeiss e toneladas de recursos de câmera para fazer uso de tudo isso.

O Vivo X80 - o modelo não-Pro - vem com MediaTek Dimensity 9000, uma bateria de 4500mAh e sem carga sem fio. O visor não oferece atualização adaptativa, é de 120Hz ou 60Hz, enquanto também perde na segunda câmera de zoom óptico de 5x.

Portanto, estes telefones estão estreitamente alinhados de muitas maneiras, mas são de tamanhos e pesos diferentes, oferecem hardware ligeiramente diferente, permitindo uma distinção entre o X80 e o X80 Pro.

Ambos são lançados no Android 12 com o FunTouch OS 12. Não temos ainda os preços ou datas em que eles estarão disponíveis - e a Vivo nem sempre foi totalmente confiável em tornar os aparelhos que lança disponíveis para compra.

Para a Europa, Vivo planeja vender apenas o modelo X80 Pro, com o X80 disponível em sua maioria na Ásia.

Escrito por Chris Hall. Edição por Rik Henderson.