Série Vivo X80 a ser anunciada em 25 de abril na China

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Vivo está se preparando para lançar seu mais recente smartphone emblemático, a série Vivo X80. A empresa confirmou que lançará a série - prevista para ser o Vivo X80 e o Vivo X80 Pro - em um evento na China no dia 25 de abril.

Atualmente não há notícias sobre o lançamento global dos novos dispositivos, mas tem havido muitos vazamentos revelando o que poderíamos esperar.

Começando com detalhes confirmados, e a Vivo compartilhou algumas imagens da câmera no dispositivo, mostrando um sistema Zeiss multi-lentes. Grande parte da ênfase deste telefone parece estar na câmera no momento.

Pelos vazamentos, parece que haverá uma câmera principal de 50 megapixels, 12 megapixels ultrawide e 12 megapixels telefoto no X80, enquanto o X80 Pro terá um zoom de 48 megapixels ultrawide e 8 megapixels periscópio.

Parece que o zoom Periscópio está fora dos detalhes redondos, colocado à parte do resto da câmera.

Em outros lugares, as especificações provavelmente incluem o MediaTek Dimensity 9000 ou o Snapdragon 8 Gen 1 - pode ser que haja uma diferença entre os modelos regulares e Pro, ou mesmo uma diferença entre a versão para a China e um modelo global.

Espera-se que haja um display AMOLED de 6,78 polegadas de 120Hz e uma bateria de 4700mAh, com carga de 80W.

O telefone será lançado no Android 12, com FunTouchOS.

Os relatórios são um pouco confusos no momento, mas temos certeza de que os detalhes ficarão claros após o evento de lançamento do Vivo na China.

Escrito por Chris Hall.