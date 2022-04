Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Vivo vem provocando seu primeiro telefone dobrável - o X Fold - há algum tempo, mas agora o dispositivo é finalmente oficial, oferecendo especificações de bandeirola e um bom preço. A pegadinha? Você só pode comprá-lo na China.

O Vivo X Fold leva as indicações do Galaxy Z Fold 3 da Samsung, vendo uma dobra vertical no centro, resultando em um design estilo livro. A Vivo alegou que o X Fold tem um design sem vincos e que ele suportará até 300.000 dobras. A tela também pode ser girada entre 60 e 120 graus, diz-se.

Na parte externa do dispositivo, você encontrará uma tela de 6,53 polegadas com resolução Full HD+, enquanto a tela interna é um painel OLED LTPO de 8,03 polegadas com uma taxa de atualização de 120Hz, resolução de 2160 x 1916 pixels e suporte a HDR10+.

Em termos de hardware, há um Snapdragon 8 Gen 1 rodando o show, uma bateria de 4600mAh e suporte para carregamento com fio de 66W, bem como carregamento sem fio de 50W.

Há dois leitores de impressão digital no display a bordo e o Vivo X também tem uma câmera quádrupla traseira, consistindo de um snapper principal de 50 megapixels, um snapper ultra grande angular de 48 megapixels, um sensor telefoto de 12 megapixels com zoom de 2x e uma câmera periscópica de 8 megapixels com zoom de 5x.

Quanto às câmeras frontais, o Vivo X Fold opta por um snapper perfurador de 16 megapixels na parte externa e o mesmo no painel interno.

Infelizmente, o Vivo X Fold é apenas China, e espera-se que continue assim. Ele começa em 8.999 yuan (cerca de £1100/$1400) para uma variante de armazenamento de 12GB de RAM e 256GB, passando para 9.999 yuan (cerca de £1200/$1600) para o modelo de armazenamento de 12GB de RAM e 512GB.

Escrito por Britta O'Boyle.