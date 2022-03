Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um vazamento do X Note da Vivo - conforme divulgado no site social chinês Weibo - pode significar o fim da série NEX da empresa e o início de uma nova geração de dispositivos emblemáticos.

A Vivo usa há muito tempo o apelido NEX para trazer recursos experimentais e de pensamento futuro ao público, desde a câmera pop-up do NEX S até o advento da tela em cascata quando o NEX 3 chegou em 2019 .

Mas tem sido bastante silencioso desde aquela data, com a Vivo se concentrando em seus excelentes dispositivos principais da série X. Mas isso parece prestes a mudar com a aparência vazada do X Note. Entao, o que nos podemos esperar?

O aspirante a NEX 5 mostra uma tela de borda curva familiar - chame-a de tela em cascata, se quiser - o que parece ser o sabor do ano para marcas chinesas, incluindo Honor e Huawei . No entanto, há rumores de que a Vivo está usando uma enorme tela widescreen de 7 polegadas - sugerindo que a era dos carros-chefe ultragrandes ainda não ficou para trás - com uma resolução QHD + e taxa de atualização de 120Hz.

Diz-se que outras especificações incluem a plataforma Snapdragon 8 Gen 1 da Qualcomm , emparelhada com 12 GB de RAM, além de capacidade de bateria de 5.000 mAh com carregamento de 80 W com fio e 50 W sem fio.

Mas são as câmeras traseiras do X Note que são o aspecto mais atraente. Diz-se que possui um sensor principal de 50 megapixels, tipo de sensor S5KGN1 da Samsung, como uma das quatro câmeras. As outras três câmeras atendem a grande angular (48MP) e zoom (12MP e 8MP), embora as especificações exatas disso ainda não estejam claras.

Então é isso: o Vivo NEX 5 parece que será o Vivo X Note. Será interessante ver como isso vive ao lado da série Vivo X70 com seu sistema de estabilização de cardan, como forma de separar qual série representa o verdadeiro carro-chefe. Mais como temos.

Escrito por Mike Lowe.