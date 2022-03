Esquema do Vivo X Fold mostra potencial design dobrável

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os planos para um telefone dobrável da Vivo foram revelados recentemente, com as principais especificações, detalhes e até seu nome vazado no início de março .

Agora podemos ter uma ideia de como é, com um conceito de design esquemático sendo postado por um informante online proeminente.

Diz-se que o Vivo X Fold possui uma unidade de câmera quádrupla na parte traseira, composta por uma câmera principal de 50 megapixels, ultra grande angular de 48 megapixels, telefoto de 12 megapixels e um sensor adicional de 8 megapixels para uma boa medida. Estes serão distribuídos de forma circular, se a imagem for tomada como lida.

Também está chegando o Vivo X Fold, o primeiro celular com tela dobrável da Blue Factory. A aparência provavelmente é assim, a tela externa é centralizada com uma tela curva de furo único, e a traseira possui quatro câmeras em todas as distâncias focais, e não há abertura de impressão digital lateral. pic.twitter.com/qqoJjWrUwO — Estação de bate-papo digital (@chat_station) 7 de março de 2022

Postada pelo Digital Chat Station , a ilustração também reforça a ideia de que o telefone será dobrado para dentro com uma tela frontal externa que abriga uma câmera perfurada. Ele também terá uma borda arredondada.

O vazador também afirma que não há sensor de impressão digital nas laterais, levando alguns a acreditar que poderia ter um sensor subexibido.

Nenhum outro detalhe foi adicionado, embora entendamos que a Samsung fornecerá a tela dobrável e que terá entre 8 e 8,2 polegadas.

O Vivo X Fold provavelmente será revelado e lançado na China primeiro, algum tempo ainda este ano.

Escrito por Rik Henderson.