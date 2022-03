Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Vivo está trabalhando em um telefone dobrável para lançamento ainda este ano e um novo vazamento revelou algumas de suas principais especificações.

Provisoriamente apelidado de Vivo X Fold, diz-se que o telefone possui um design dobrável para dentro, muito parecido com o Samsung Galaxy Z Fold 3 e o Honor Magic V. De fato, o painel interno dobrável poderia até ser fornecido pela antiga empresa, com um rumor anterior listando a Vivo como um dos fabricantes a serem fornecidos os monitores LTPO de 120Hz da Samsung.

Outras especificações a serem reveladas no último vazamento incluem uma tela externa de 6,5 polegadas com resolução Full HD+ e taxa de atualização de 120Hz. Também é reivindicado ser curvado nas laterais e com um recorte para a câmera frontal.

A tela interna será de 8 polegadas, o que praticamente corresponde ao rumor anterior (que dizia 8,2 polegadas). Outro recorte de perfuração também estará nessa tela.

O X Fold utilizará o processador Snapdragon 8 Gen 1 da Qualcomm e funcionará com uma bateria de 4.600mAh com carregamento rápido de 80W e wireless de 50W.

Haverá uma unidade de câmera quádrupla na parte traseira, com uma câmera principal de 50 megapixels, ultra grande angular de 48 megapixels, telefoto de 12 megapixels e um sensor adicional de 8 megapixels para inicializar.

Nenhuma data de lançamento foi sugerida ainda, mas é provável que seja lançado na China primeiro ainda este ano. Um lançamento global poderia então seguir.

Escrito por Rik Henderson.