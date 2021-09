Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Faz apenas um minuto quente desde que a Vivo colocou sua série X60 à venda - o X60 Pro foi um sucesso surpresa quando o analisamos - mas agora o carro-chefe já tem um sucessor: a série X70.

O Vivo X70 vem em três variantes: o X70 padrão, o X70 Pro step-up e o X70 Pro + maior e totalmente diferente (muito parecido com seu predecessor, uma comparação dos quais está link abaixo).

A principal venda da série X70 é - como tem sido nos aparelhos da série X recentes - tudo sobre fotografia. A Vivo tem uma parceria com a Zeiss, com todos os três dispositivos X70 assumindo ótica co-projetada para qualidade ideal. Crucialmente, há também estabilização de gimbal - como nas unidades de câmera flutuantes - que foi líder na classe em versões de modelo anteriores.

O X70 vem com uma câmera principal de 40 megapixels, grande angular de 12 MP e lente de retrato de 12 MP - a última das quais possui todos os três dispositivos da linha. O X70 Pro vem com uma câmera principal de 50 MP, grande angular de 12 MP, zoom de 8 MP e lente de retrato. O X70 Pro +, por sua vez, vem com a mesma câmera principal de 50MP, mas grande angular de 48MP de alta resolução, além das mesmas lentes de retrato e zoom.

Curiosamente, a Vivo está pressionando cada vez mais os recursos da câmera, com os modos de retrato aprovados pela Zeiss usando os nomes clássicos de lentes Distagon, Planar e Sonnar - cada um dando uma aparência distinta no modo retrato.

Enquanto o design geral dos telefones - o X70 e o Pro com telas de 6,56 polegadas de acordo com seus predecessores; o X70 Pro + com um 6,78 polegadas maior - é muito parecido com o já estabelecido X60, as entranhas passaram por uma mudança crítica: os modelos de entrada e média optando por um processador MediaTek Dimensity 1200 (bem, uma variante 1200-vivo) . O Pro +, no entanto, opta pelo Qualcomm Snapdragon 888+ para ajudar a destacá-lo como o melhor dos melhores.

Embora esperemos que algumas variantes do X70 cheguem ao Reino Unido eventualmente, exatamente quando é uma incógnita neste estágio - o lançamento inicial do produto será primeiramente direcionado à região da Ásia-Pacífico.