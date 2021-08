Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Tendo usado avidamente a série X carro-chefe da Vivo por alguns meses como um telefone pessoal, foi uma surpresa encontrar versões iniciais do alegado X70 Pro logo após o lançamento internacional do X60 Pro.

Mas renders existem, cortesia de @OnLeaks através de uma história da 91Mobiles , supostamente exibindo a versão Pro do telefone em detalhes ultra-resolutos e revelando o que está por vir do próximo carro-chefe da Vivo. Observe que este é apenas o modelo Pro, se os pedidos de lançamento anteriores forem válidos, então antecipe um X70, X70 Pro e X70 Pro +.

A primeira coisa notável sobre o X70 Pro é que, bem, não é tão diferente do telefone que dizem ter sucesso. A unidade da câmera, no entanto, é claramente um ponto de diferença: olhe de perto e você verá quatro lentes em uma unidade elevada, junto com a marca Zeiss mostrando que a parceria está definida para continuar, e uma faixa de flash LED muito maior ao lado.

Como resultado, a unidade da câmera é maior desta vez, mas o ponto crucial a ser detectado é que uma das aberturas da lente é quadrada - um típico sinal revelador de um zoom de periscópio. Como tal, espere uma câmera principal de 48 megapixels (como da última vez), uma grande angular de 16 megapixels, um zoom de 8 megapixels (esse é o periscópio, suspeitamos) e uma oferta suposta de 2 megapixels (talvez um sensor de profundidade para o modo retrato?). Espere a mesma estabilização de gimbal incrível, que realmente diferencia o Vivo da concorrência.

Por dentro, diz-se que há outra grande mudança que você não pode ver: a Vivo está optando pelo processador Dimensity 1200 da MediaTek , abandonando o uso anterior da Qualcomm (era a plataforma Snapdragon 870 no X60 Pro). Suspeitamos que o controle da MediaTek sobre a indústria de smartphones continuará a aumentar.

Aguardaremos mais informações de lançamento oficial para ver o quão precisas são essas renderizações. Mas com o sucesso do Vivo X60 Pro, estamos ansiosos para ver como o X70 Pro pode aumentar ainda mais o dial.