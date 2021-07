Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Agora, aqui está algo fora da parede: a Vivo patenteou um design de smartphone que inclui um pequeno drone de câmera armazenado dentro de seu corpo.

A patente, identificada por LetsGoDigital , é diferente de tudo que já vimos antes. Mas não é incomum que a Vivo esteja explorando e experimentando ideias - como vimos em seu telefone conceito Apex sem portas em 2019 .

O conceito do drone é uma ideia totalmente diferente, é claro, menos voltada para lidar com os problemas dos telefones tradicionais e mais com a visualização de um futuro selvagem e maluco onde o telefone em seu bolso pode lidar com tudo - incluindo selfies aéreos.

Gostamos de como o drone é guardado fora de vista, a menos que seja chamado, quando, presumivelmente, suas hélices quádruplas entrariam em ação para colocá-lo em vôo. Existem duas câmeras na unidade para oferecer ângulos diferentes uma vez no ar.

A ideia é divertida, mas é improvável que tenha pernas em grande parte do mundo. As restrições ao uso de drones são cada vez mais firmes e diferem significativamente ao redor do mundo.

Nem todos os dispositivos recentes da Vivo ficaram tão fora deste mundo, é claro, com o X60 Pro - que acabamos de analisar - mostrando o potencial da empresa quando se trata de dispositivos de destaque, aqui com um poderoso e impressionante sistema de estabilização de câmera giratória que o diferencia de qualquer outro fabricante de telefones até o momento.

Escrito por Mike Lowe.