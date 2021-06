Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Você deve ter visto um certo nome - Vivo - aparecendo mais nas telas de sua TV ultimamente. Isso porque é um dos principais patrocinadores do Euro 2020. É também uma grande empresa de smartphones que recentemente entrou em mercados internacionais mais amplos, incluindo a Europa e o Reino Unido.

O Vivo V21 marca a entrada do mid-range da empresa, uma espécie de alt-flagship se você quiser, que chega em um momento em que muitos outros estão lutando neste espaço. Pense em OnePlus Nord CE , Realme GT ou Xiaomi Mi 11 Lite 5G , por exemplo.

No entanto, o Vivo V21 tem uma visão diferente. É um dos poucos aparelhos que vimos aparecer com o processador Dimensity 800 da MediaTek - uma plataforma habilitada para 5G que está no nível equivalentedo processador Snapdragon 765G da Qualcomm .

Mas é realmente a câmera frontal que se destaca em comparação com a concorrência. Por quê? Porque não é apenas 44 megapixels, de alta resolução, mas também possui estabilização ótica de imagem. Você não vê isso com frequência nas câmeras frontais. Ideal para selfies mais nítidos e detalhados.

O V21 - que achamos que parece muito atraente em ambos os acabamentos Dusk Blue ou Sunset Dazzle - abriga um painel AMOLED de 6,44 polegadas que é capaz de uma taxa de atualização de 90Hz. Ele é mantido em uma estrutura esguia de 7,3 mm, contrariando a tendência de dispositivos robustos - como temos visto mais recentemente.

Sua câmera traseira principal de 64 megapixels - parte de um trio, composta por uma grande angular de 8 MP e macro de 2 MP - usa processamento seis em um para resultados ideais (com saída de 12 MP). Mas é realmente aquela câmera frontal que pega o biscoito.

O Vivo V21 já está disponível a partir de £ 399 no Reino Unido. Esse é um preço competitivo para esta marca nova no mercado. Ou se você está procurando por um produto topo de linha, dê uma olhada em nossa análise do X60 Pro Plus - esse dispositivo tem uma câmera gimbal realmente impressionante a bordo, mostrando as proezas contínuas da empresa no espaço da fotografia de smartphones.

Escrito por Mike Lowe.