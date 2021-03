Vivo X60 vs X60 Pro vs X60 Pro +: Qual é a diferença?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em 2020 a Vivo se globalizou com o lançamento internacional de seu carro-chefe, a série X50 , que se transformou no X51 para a Europa (nomenclatura estranha, mas aí estamos).

Para 2021 é hora da próxima geração, o apropriadamente chamado X60, que vem em três opções: padrão, Pro e Pro +. Mas o que há de novo em comparação com a última vez e como cada modelo difere?

X60 e X60 Pro: preto meia-noite, azul cintilante

X60 Pro +: Couro Vegan, Azul Imperador

X60 e X60 Pro: 7,6 mm de espessura / 177g

X60 Pro +: 9,1 mm de espessura / 191 g

Com a última geração da série X50, o Pro e o Pro + eram dispositivos bastante diferentes, incorporando ideias diferentes quando se tratava de câmeras. Para a série X60, isso mudou, com cada dispositivo identificável e uma progressão clara do nível básico para o topo-de-linha claramente compreensível.

Visualmente falando, no entanto, não há muita diferença entre o trio - bem, não quando você está olhando de frente, de qualquer maneira, já que o tamanho da tela, a câmera central e as proporções são todos iguais. Lateral e posterior, entretanto, e as coisas mudam por causa da espessura do dispositivo relacionada à unidade da câmera.

O X60 Pro + também tem cor exclusiva e opção de acabamento em couro vegano para diferenciá-lo (que parece estranhamente plástico, como você pode ver na imagem do nosso Pro versus Pro + no topo da página), enquanto o X60 e o X60 Pro oferecem dois acabamentos - em preto ou azul.

Todos: Super AMOLED de 6,56 polegadas, resolução FHD +, atualização de 120 Hz, HDR10 +

X60 Pro e Pro +: "Tela 3D flexível"

Tudo: câmera perfuradora única

O que une todos os dispositivos X60 são suas telas: cada uma tem um painel AMOLED de 6,56 polegadas fornecido pela Samsung, sendo do mesmo tamanho e escala dos dispositivos X50 anteriores. Para esta geração mais recente, no entanto, a taxa de atualização é de 90 Hz a 120 Hz para todos os três aparelhos.

Muito parecido com o intervalo anterior, também, a tela do X60 é plana, enquanto o X50 Pro e Pro + adotam bordas curvas - o último par, portanto, mostra um pouco menos moldura lateral para uma aparência mais dominante da tela.

Todos: sistema de imagem com co-engenharia Vivo & Zeiss / apenas X60 Pro +: revestimento Zeiss T *

X60:

Principal: 48 megapixels, abertura f / 1,79, estabilização óptica (OIS) Amplo (120 graus): 13 MP, f / 2.2 Retrato (50 mm): 13 MP, f / 2,46

X60 Pro:

Principal: 48 megapixels, abertura f / 1,48, estabilização de cardan 2.0 Amplo (120 graus): 13 MP, f / 2.2 Retrato (50 mm): 13 MP, f / 2,46

X60 Pro +: Principal: 50 megapixels, sensor GN1 Samsung, estabilização óptica (OIS) Amplo (114 graus): 48 MP, f / 2.2, estabilização do cardan 2.0 Retrato: 32 MP, f / 2.08 Zoom (5x): 8 MP



A maior diferença entre esses três telefones são suas câmeras. Mas enquanto a última geração mudou totalmente a câmera no modelo Pro +, para esta linha de geração é uma abordagem mais lógica.

A série X60 também é a primeira a mostrar a parceria de co-engenharia com a Zeiss, a renomada empresa de ótica alemã, que forneceu seu conhecimento e, no caso do X60 Pro +, até mesmo seu famoso revestimento de lente T * para aparentemente reduzir reflexos indesejados e fantasmas.

O que você encontrará em todos os três telefones é a estabilização ótica de imagem, que é útil para ajudar a manter as fotos nítidas. Mas o sistema realmente impressionante é o novo sistema de estabilização de gimbal 2.0 - que descobrimos ser excepcionalmente bom ao capturar vídeo - que é apresentado no X60 Pro e Pro +.

No entanto, o sistema de cardan não está no mesmo sensor em cada dispositivo. O X60 Pro tem esse sistema em seu sensor principal de 48 megapixels. O X60 Pro +, por sua vez, utiliza o sensor GN1 da Samsung - que é fisicamente grande, assim como você encontrará noSamsung S20 Ultra e, portanto, grande demais para montar com o gimbal que acreditamos - em uma configuração do mesmo estilo do X50 Pro + do ano passado, em seguida, adiciona a estabilização do cardan à sua nova e aprimorada câmera grande angular de 48 megapixels.

As lentes usadas para cada tarefa variam dependendo de qual telefone você obtém, sem dúvida, com o objetivo de obter a melhor qualidade de fotos e vídeos com a melhor estabilização disponível.

A X60 Pro + também é a única das três a adicionar uma lente de zoom óptico - uma 5x - ajudando a capturar melhor resolução de detalhes para aquelas fotos de assuntos distantes.

Para abrigar todas essas guloseimas, os três telefones têm caixas de câmera bem grandes. O X60 Pro + está beirando o ridículo, como você pode ver na imagem acima. Mas, ei, tudo é justo se a qualidade for tão boa - e nenhum outro fabricante está empurrando um sistema de cardan tão sofisticado quanto o que é oferecido aqui.

X60 e X60 Pro: Qualcomm Snapdragon 870, 8 GB / 12 GB de RAM

X60 Pro +: Qualcomm Snapdragon 888, 12 GB de RAM

X60: bateria de 4300 mAh, carregamento rápido de 33 W

X60 Pro: bateria de 4200 mAh, carregamento de 33 W

X60 Pro +: 4200mAh, 55 W carregando

Todos os dispositivos: conectividade 5G

Curiosamente, o X60 e o X60 Pro não aceitam a plataforma Qualcomm Snapdragon topo de linha, oferecendo, em vez disso, o chipset 870. Isso não é realmente uma grande surpresa - em parte porque é um exercício de economia de custos - mas ainda é superpoderoso e capaz de 5G.

Além disso, dá ao Pro + ainda mais espaço para se exibir, já que esse modelo adota o Qualcomm Snapdragon 888 - que é tão bom quanto as coisas estão agora - junto com 12 GB de RAM como padrão. Também é compatível com 5G, é claro.

A capacidade da bateria difere ligeiramente entre o monofone básico e o Pro e Pro +, mas não a um grau que possa fazer uma grande diferença na longevidade. O carregamento é rápido, com 33 W, aumentando para ser extra rápido (55 W) no aparelho Pro +. No entanto, nenhum oferece carregamento sem fio, o que, como norma crescente na competição, pode parecer uma ausência aqui.

Todos os aparelhos: data de lançamento e preço TBC

A grande questão: quando você pode conseguir um telefone da série Vivo X60? No momento, simplesmente não sabemos. Nem quanto custarão.



Além disso, considerando como a série X50 foi lançada globalmente - incluindo sua mudança de nome X51 - suspeitamos que o X60 seguirá um processo semelhante. Mas espero que com um nome melhor (ou nenhuma mudança).

Esperamos que a Vivo introduza esses aparelhos no mercado global pelo simples fato de que o sistema de estabilização de cardan é um recurso realmente topo de linha que você não encontrará em nenhum outro lugar.

E com o Zeiss também nas cartas, a Vivo pode estar na briga para se tornar o fabricante de câmeras para smartphones a se observar - ideal em um momento em que a concorrência, como a OnePlus com sua parceria Hasselblad , ainda não está conseguindo ( como nós disse em nossa análise do OnePlus 9 Pro ).

Escrito por Mike Lowe.