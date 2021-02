Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Com a iminência do Mobile World Congress - como MWC Shanghai, de 23 a 25 de fevereiro - suspeitamos que muitas megamarcas chinesas estarão entregando seus produtos mais recentes.

Uma delas é a Vivo, com um vazamento do S9 revelado no site de mídia social chinês, Weibo, por um informante de renome . E, com base no texto que o acompanha, parece ser o primeiro a usar o chipset Dimensity 1100 da MediaTek.

A Vivo está se tornando uma marca global mais proeminente, tendo lançado seu carro-chefe X51 para o mundo - completo com configuração de câmera giratória - para que cada novo dispositivo tenha uma chance maior de lançamento internacional.

A Vivo também não está perdendo tempo. Afinal, o predecessor do S9 - o S7, que foi anunciado em agosto de 2020 - ainda não chegou às lojas. Portanto, não é nenhuma surpresa que os dois aparelhos sejam basicamente semelhantes em design, com base nesse vazamento.

Os recursos do headline incluem uma câmera selfie frontal de 44 megapixels, junto com outra unidade de 44MP como parte de uma configuração de câmera dupla na parte traseira. Diz-se que existe uma tela com resolução Full HD +, 12 GB de RAM, bateria de 4.000 mAh e carregamento rápido de 33 W também.

Todos estão de olho no MWC Shanghai agora, que será o primeiro show do ano a realmente estabelecer a lei sobre o que esperar de 2021 smartphones.

Escrito por Mike Lowe.