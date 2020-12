Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A fabricante chinesa de telefones Vivo anunciou seu próximo carro-chefe.

Chamado de X60 , está estreando apenas na China, já que a Vivo ainda não revelou detalhes de disponibilidade mundial. No entanto, ela anunciou uma segunda versão chamada X60 Pro . Ele também disse que outra variante, o Vivo X60 Pro Plus (que deve ter seu próprio evento em janeiro de 2021), chegará com o processador Snapdragon 888 da Qualcomm.

Os outros dois terão o processador Exynos 1080 5nm da Samsung.

Tanto o X60 quanto o X60 Pro virão com monitores FHD + e suporte a 5G. O X60 custa a partir de 3.498 yuans (£ 393 / $ 536), enquanto o modelo X60 Pro custa a partir de 4.498 yuans (£ 505 / $ 6.890. Ambos os novos telefones principais da Vivo estarão disponíveis para pré-encomenda na China a partir de 8 de janeiro de 2021.

Outros recursos comuns incluem uma tela E3 AMOLED de 6,56 polegadas com resolução de 2376x1080 pixels e suporte a HDR10 + e uma taxa de atualização de 120Hz.

O X60 Pro tem uma câmera traseira principal que consiste em um sensor Sony IMX598 de 48 megapixels f / 1.5 com OIS de 4 eixos, bem como uma unidade ultralarga de 120 graus de 13 megapixels que funciona como uma câmera macro, uma 2x de 13 megapixels Tele de 50 mm e uma câmera periscópio de 8 megapixels f / 3.4 5x.

1/3 Vivo x60

Quanto ao X60, ele tem apenas a câmera principal de 48 megapixels, além de câmeras tele 2x de 13 megapixels e câmeras ultralargas na parte traseira. Ele tem uma bateria de 4.300mAh, está disponível nas configurações de 8/128 GB e 8/256 GB e vem em uma cor adicional. O X60 Pro vem em uma configuração única de 12GB / 256GB e possui uma bateria de 4.200mAh capaz de carregar 33W. Ambos os telefones da Vivo rodam Android 11 em OriginOS 1.0.

Novamente, nenhuma palavra ainda sobre a disponibilidade internacional do X60 e X60 Pro.

Escrito por Maggie Tillman.