Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Vivo quer fazer sucesso com suas câmeras de smartphones, tendo anunciado uma parceria de co-engenharia com a Zeiss, empresa de ótica de renome mundial.

O primeiro aparelho que terá o toque Zeiss será o próximo Vivo X60, que faz parte da campanha Vivo Zeiss Master Photography.

Não é apenas um nome pelo nome, já que as empresas estabeleceram um programa conjunto de pesquisa e desenvolvimento, o Vivo Zeiss Imaging Lab, com o objetivo de "promover e desenvolver conjuntamente inovações revolucionárias em tecnologia de imagem móvel".

Não é a primeira vez que vimos o nome Zeiss nos telefones, é claro, com a Nokia e a Sony Mobile também utilizando a experiência óptica da empresa.

Conforme o cenário da fotografia muda - com as vendas de câmeras tradicionais despencando em face de dispositivos móveis mais avançados - também vimos outros fabricantes de ótica e câmeras mudarem de foco. A Leica, por exemplo, firmou uma parceria com a Huawei - ajudando a gigante chinesa a produzir algumas das melhores câmeras de telefone que já vimos.

Vivo - que é um nome relativamente novo no Ocidente, tendo lançado seu primeiro smartphone, o X51 - é uma marca enorme abrigada sob o guarda-chuva da BBK Electronics, que inclui Oppo e Realme. Não é pouca coisa, com significativa influência em pesquisa e desenvolvimento, design de produto e recursos de engenharia.

As proezas de imagem da empresa já mostraram inovação, com o X50 Pro sendo a primeira óptica montada no gimbal em um telefone .

Portanto, esta nova parceria com a Zeiss apenas cimenta a ânsia da empresa de buscar maiores desenvolvimentos - por isso, será interessante ver o que o Vivo X60 e os futuros telefones principais podem trazer para a mesa.

Escrito por Mike Lowe.