Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Depois de apresentar muitas das principais inovações dos smartphones ao longo dos anos - desde o primeiro telefone com câmera selfie pop-up , o NEX S ; ao seu telefone Dual Display (que na verdade foi lançado na China); ao futuro do conceito port-free que prevê; e o carro - chefe do NEX 3 quase sem moldura - Vivo está finalmente pronto para ser lançado na Europa.

Seu primeiro lançamento europeu, o Vivo X51, é o equivalente ao telefone X50 Pro que analisamos no início de 2020 . Essa mudança de nome pode parecer pequena, porque é: o X51 é tão profissional quanto o X50 Pro, completo com a primeira câmera cardan que já vimos em um telefone. E é muito impressionante também.

A maior vantagem, no entanto, está no departamento de software. Embora o X50 execute o Google Android completo, ele vem com uma versão do Funtouch OS da Vivo. O X51, no entanto, tem uma versão Global desse software, que pretende estar ainda mais perto do estoque do Google Android. Parece que a Vivo leva realmente a sério a participação no mundo mais amplo, pois isso é um grande passo para a base de usuários pretendida.

O Vivo X51 também tem um preço alto, com seu preço pedido de £ 749, posicionando-o bem contra quaisquer rivais em potencial, como até mesmo a Samsung, com seu Galaxy S20 Fan Edition . Embora, com um nome tão estranhamente genérico como "X51", acreditamos que a Vivo precisa repensar sua estratégia de nomenclatura para aterrissar com um pouco mais de estrondo.

Escrito por Mike Lowe.