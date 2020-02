Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Para uma marca que ainda não foi lançada em um mercado mais amplo fora da China, a Vivo vem causando ondas nos últimos anos com seus telefones conceito Apex ( como o modelo 2019 de pensamento futuro ).

Para 2020, após o cancelamento do Mobile World Congress , os shows do Vivo Apex 2020 enfrentarão um pouco mais tarde do que o planejado, mas isso não faz com que pareça menos impressionante. Aqui estão os cinco principais recursos que este telefone conceito leva à tona.

Uma ideia que começou com o Apex 2019 , a Vivo persegue a ideia de um telefone sem portas e sem aberturas há algum tempo. O Apex 2020 continua com esse tema, fornecendo um design unibody multifuncional.

"Mas e a porta de carregamento?" nós ouvimos você perguntar. A idéia atual da Vivo é de um carregador magnético com clip que recarrega a bateria, enquanto a transferência aérea de imagens e arquivos, usando Bluetooth e Wi-Fi, já é prática comum.

Esse corpo singular é alcançado ainda mais por uma tela que quase se envolve em torno dele. Exploramos a ideia de um monitor em cascata em 2019, que o Apex 2020 leva para o próximo nível com o chamado Monitor sem bordas FullView a 120 °.

A parte importante desse título é os 120 graus: significa que os lados da tela se dobram a um ângulo tão agudo que, de frente, você não consegue ver nenhum painel lateral. A tela "derrama" pelos lados, como uma cachoeira ", dando uma visão imersiva.

A tela é um painel de 6,45 polegadas, muito compatível com os principais dispositivos atuais, mas isso é o que a Vivo está divulgando em seu comunicado de imprensa por enquanto. Assumimos que será OLED, mas não há menção à taxa de atualização (não deixe que 120 na imagem principal o confunda - isso tem a ver com o ângulo, não com a atualização), resolução e coisas do tipo nesta fase.

Aqui, onde as coisas ficam realmente interessantes. Não há entalhe, câmera pop-up ou furo para interromper esse design dominante na tela. Em vez disso, a Vivo, como a Oppo anunciada anteriormente , usará uma câmera sob a tela, negando a necessidade de interrupções no design visual.

Quando o Apex 2020 se torna uma realidade do consumidor - geralmente com alguns ajustes, mas é provável que seja o NEX 4, ou similar - é provável que esteja entre os primeiros telefones a comercializar com uma câmera no display.

Isso não é tudo na frente da câmera. O Apex 2020 integra uma combinação de lentes de quatro grupos - com dois grupos fixos e dois grupos móveis - que podem lidar com o foco e o zoom ao mesmo tempo. Esse design de zoom do periscópio significa que o Apex 2020 pode mover suas lentes para obter zoom de 5x a 7,5x, mas não o zoom híbrido adquirido digitalmente da maioria dos flagships atuais, um zoom óptico bastante genuíno - e de um telefone com apenas 6,2 mm de espessura!

Além disso, a câmera principal está suspensa em uma estrutura semelhante a um cardan dentro do dispositivo, o que significa que é uma espécie de flutuação. Isso deve ajudar a tornar a captura de vídeo muito mais suave e estável - ainda melhor do que os atuais sistemas de estabilização óptica de imagem (OIS), afirma a Vivo, com até o dobro do contador para o movimento das mãos.

Embora não haja portas físicas, o Apex 2020 vem com carregamento rápido equipado. FlashCharge de 60W, nada menos, que é muito parecido com a tecnologia Super VOOC da Oppo.

No Apex 2020, isso significa que uma célula de 2.000 mAh pode ser recarregada de zero a cheia em apenas 20 minutos. É verdade que a maioria dos telefones principais tem baterias com o dobro da capacidade atualmente - mas não há nada que impeça a Vivo de colocar duas células no telefone, que carregam simultaneamente, o que significa que um verdadeiro ciclo de recarga de 20 minutos pode ser possível.