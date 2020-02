Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A temporada de smartphones está em pleno andamento, e a próxima empresa a mostrar sua mão para 2020 é a Vivo, com seu próximo telefone conceito da série Apex.

O fabricante está provocando detalhes de seu próximo smartphone no Weibo, onde anunciou que o telefone será apresentado em 28 de fevereiro.

Mas isso não é tudo, o Apex continuará com o espírito da série de introduzir tecnologias de conceito .

Desta vez, isso significa especificamente o uso de uma tela em cascata na frente, com curvas apertadas que se estendem até a metade das laterais do telefone.

Os displays em cascata empregados normalmente significam que não há espaço para botões físicos e, olhando a imagem promocional do telefone, certamente parece que é o caso.

Além disso, a renderização do telefone parece mostrar uma tela que se expande da borda superior para a borda inferior com muito pouco em termos de moldura. Se for uma representação precisa, serão os painéis mais finos que já vimos em um smartphone.

A Vivo afirma que essa tela em cascata apresentará uma curva de 120 graus na lateral, fazendo com que pareça completamente sem borda pela frente.

Claro, sem ver fotos oficiais do produto, é difícil dizer o quão precisa é a renderização no pôster, mas não seria diferente da Vivo tentar algo tão ousado em um telefone Apex.

Em 2019, o Apex foi um dos primeiros telefones a serem lançados sem botões ou portas de qualquer tipo. No ano anterior, tinha uma tela quase verdadeiramente de ponta a ponta .

Além da ampla tela sem bisel, o Apex 2020 também está equipado com um sistema de câmera dupla na parte traseira, onde a lente quadrada superior é uma lente de zoom semelhante ao periscópio, semelhante à Oppo Reno 10x Zoom .

Não sabemos quando estará disponível para compra, mas obteremos todos os detalhes na sexta-feira, quando for lançado.