Virgin Media lança 5G em mais de 100 locais no Reino Unido

(Pocket-lint) - A Virgin Media anunciou que está lançando 5G em mais de 100 vilas e cidades em todo o Reino Unido. A Virgin fechou um acordo com a Vodafone no final de 2019 para executar sua rede móvel virtual e, portanto, o lançamento do 5G espelha os locais onde a Vodafone agora lançou um serviço 5G.

Embora as quatro principais redes móveis do Reino Unido tenham lançado o 5G em 2019 e no início de 2020, demorou mais para que algumas das redes virtuais adotassem a tecnologia.

Ainda é muito cedo para 5G, mas com quase todos os aparelhos de gama média e emblemáticos agora suportando a tecnologia, não é de admirar que estejamos sendo mais amplamente discutido.

Os clientes de banda larga da Virgin Media também poderão escolher um plano 5G se tiverem ou adquirir um dos pacotes Oomph que oferecem banda larga, TV e celular. Aqueles que já obtiveram um dispositivo 5G da Virgin Media após abril de 2020 em diante, serão automaticamente capazes de acessar o Virgin Media 5G.

A Virgin também oferece dados gratuitos do WhatsApp, Facebook Messenger e Twitter, bem como rollover de dados.

No entanto, a parceria com a Vodafone provavelmente mudará - a Virgin Media está planejando fundir seus negócios com a O2 no Reino Unido para assumir a BT e a Sky. Os clientes 4G da Virgin ainda estão na rede da EE até que o acordo entre as duas expire no final de 2021. A Virgin diz que todos os seus clientes estarão na Vodafone em 2022.

