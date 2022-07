Como desligar o irritante 'chirp' do Twitter refrescar o som

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Twitter lançou uma atualização em julho de 2022 para seus aplicativos iOS e Android que vem com um novo som de atualização quando você puxa para baixo dentro do aplicativo para carregar novos Tweets.

O problema? Esse novo som refrescante é super irritante.

Ao invés do clássico barulho de papel e do pequeno pop que você sem dúvida conhecerá se for um ávido usuário do Twitter, o novo som é como um chilro de pássaro. Toda vez que você puxa para baixo para refrescar.

Não se preocupe, porém, estamos aqui para ajudá-lo a desligar esse pio de novo. Há instruções para iOS e Android abaixo para que você não tenha que desligar seu telefone só para se livrar do barulho indesejado.

Para desligar o som de refrescamento do Twitter no seu iPhone, siga os passos abaixo. É agradável e fácil, uma vez que você sabe o quanto, felizmente.

Abra o aplicativo do Twitter Pressione o ícone de seu perfil no canto superior esquerdo da aba Home Vá até 'Configurações e privacidade'. Toque em "Acessibilidade, visualização e lanuguagens". Toque em 'Tela e som'. Alternar 'Efeitos sonoros'.

Para desligar o 'chip' de atualização do Twitter em um dispositivo Android, siga os passos abaixo:

Abra o aplicativo do Twitter Toque no ícone de seu perfil no canto superior esquerdo da guia Home Toque em 'Configurações e privacidade'. Toque em 'Acessibilidade, visualização e idiomas'. Em Som, desligue os "efeitos sonoros".

É isso aí. Você deve ter restaurado seu telefone à sua versão sem pirulitos quando voltar à página principal do Twitter e puxar para baixo para atualizá-lo.

Escrito por Britta O'Boyle.