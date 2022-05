Três e Vodafone em novas negociações de fusão, relatório de reivindicações

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - As operadoras móveis britânicas Three e Vodafone estão alegadamente em conversações renovadas sobre um possível empreendimento conjunto.

Afirma-se que a Vodafone está procurando combinar suas operações no Reino Unido com a Three UK da CK Hutchinson, para criar uma rede maior para competir com operadoras como EE e Virgin Media O2.

A Three tinha anteriormente falhado em sua tentativa de adquirir a O2, com a Comissão Européia bloqueando a mudança. Entretanto, uma combinação da Vodafone e da Three permitiria que o novo empreendimento acelerasse a implantação da rede, incluindo a 5G.

A própria Three anunciou recentemente que está acelerando a expansão da rede, desligando seus serviços 3G e, assim, liberando recursos. No entanto, ao combinar esforços com a Vodafone, isto poderia beneficiar mais rapidamente os clientes de cada uma delas.

O Financial Times relata que as conversações foram retomadas após discussões semelhantes ocorridas no ano passado. Cita "pessoas com conhecimento direto do assunto" como suas fontes.

É altamente improvável que a Vodafone venha a adquirir Três diretamente, como alguns sugeriram no passado, já que não se pensa em ter os fundos para tal movimento. De fato, o proprietário de Hong Kong da Three UK, CK Hutchinson, poderia usar esta oportunidade para fazer uma oferta de compra na direção inversa.

Nem a Vodafone nem a Three comentaram até o momento.

O futuro do vidro Sky, Garmin Vivosmart 5 e Paramount+ - Pocket-lint Podcast 153 Por Rik Henderson · 12 Maio 2022

Escrito por Rik Henderson.