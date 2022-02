Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Premier League pode ser a instituição esportiva mais brilhante do mundo, mas visite um de seus terrenos mais antigos e você provavelmente ainda estará atolado nos velhos tempos do sinal H + em seu telefone, incapaz de verificar o Twitter ou enviar fotos para seus amigos.

A Three se propôs a demonstrar que as coisas podem mudar, tornando o Stamford Bridge do Chelsea o primeiro estádio da Premier League com 5G completo e ao vivo incorporado, e a experiência é exatamente o que você espera.

Ou seja, você terá cobertura total à medida que se movimentar pelo estádio, e o benefício não se estende apenas aos torcedores - se o Wi-Fi do clube cair (todos nós já estivemos lá), ter um 5G sistema como um backup pode ser inestimável para seus analistas e equipe de tecnologia em dias de jogo.

Andando pelas entranhas sem glamour do estádio, você pode ver facilmente o grande trabalho que tem sido para o Three também. Este é um edifício que foi construído em etapas, com poucos deles chegando nas últimas duas décadas, por isso não é nada acolhedor para a infraestrutura de rede moderna.

A fixação de novas antenas em pórticos acima do campo e a fiação de quilômetros de cabos para pontilhar pontos de acesso ao redor do interior de concreto do estádio foram os principais obstáculos, mas o sistema está ativo e funcionando sem problemas agora.

Se os torcedores do Chelsea notarem ou não, provavelmente será devido ao quanto eles se envolvem com seus smartphones no chão, mas também é uma bênção para os moradores da região, que já foram bloqueados pelo sinal de telefone enquanto 40.000 pessoas assistem a uma partida. . Esse problema deve ser coisa do passado com a capacidade de rede massivamente expandida que Stamford Bridge recebeu.

É claro que, enquanto o Three patrocina o Chelsea, esse não é o caso do resto da liga, então não estamos confiantes de que o mesmo tipo de atenção esteja chegando a toda a Premier League, especialmente aquelas em instalações mais antigas. Ainda assim, você assumiria que estará no lugar um dia, então é bom poder ter um vislumbre de como será.

Escrito por Max Freeman-Mills.