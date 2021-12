Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Three e a EE formaram uma parceria para se tornarem as primeiras operadoras a oferecer cobertura móvel em toda a rede do metrô de Londres.

Eles assinaram um acordo combinado com a BAI Communications - a empresa escolhida pela Transport for London para fornecer conectividade móvel em túneis, plataformas e bilheterias de todas as estações.

O BAI obteve uma concessão de 20 anos para operar o sistema em junho deste ano, pelo que o manterá pelo menos até 2041.

A tecnologia usada estará pronta para 5G, embora possa começar oferecendo serviços 4G.

Melhores ofertas do Amazon US Prime Day 2021: Selecione ofertas ainda ativas Por Maggie Tillman · 21 Dezembro 2021

Os clientes Three e EE poderão se beneficiar com o lançamento. Outras redes podem se juntar a tempo, com o sistema BAI projetado para ser neutro em relação ao operador. Enquanto isso, seus clientes poderão continuar a usar os serviços Wi-Fi existentes disponíveis nas plataformas (executadas pela Virgin Media O2).

O trabalho começou a adicionar conectividade móvel a Camden Town, Oxford Circus, Tottenham Court Road, Bank e Euston no início deste ano, com conclusão prevista para o final de 2022. Espera-se que todas as estações sejam capazes de oferecer cobertura ininterrupta até o final de 2024 .

"Estou muito satisfeito em ver a Three e a EE se inscreverem como as primeiras operadoras a fornecer acesso 4G de alta velocidade total em toda a rede de metrô. Isso fará uma enorme diferença para os passageiros, permitindo-lhes fazer chamadas, ler e-mails e verificar informações de viagem enquanto em movimento ", disse o prefeito de Londres, Sadiq Kahn.

"Investir na conectividade e infraestrutura digital de Londres é uma forma importante de ajudar a estimular a economia de nossa cidade. Também representa um passo significativo para garantir que toda a rede de metrô tenha cobertura móvel compatível com 5G."