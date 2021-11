Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Three UK reintroduziu recompensas para seus clientes de pagamento mensal e PAYG.

Dois anos depois de abandonar o aplicativo Wuntu, a rede lançou o Three + - um serviço mais amigável para iOS e Android que oferece inúmeras economias e experiências.

Já disponível, o aplicativo tem promoções em visitas guiadas ao redor de Stamford Bridge, o estádio do Chelsea, líder da Premier League patrocinado por Três. Também há pré-venda de ingressos para o Reading and Leeds Festival do ano que vem.

Mais perto de casa, há ingressos de cinema de £ 3 em oferta, para visitas ao Cineworld. E, se você quiser fazer um pedido, existem códigos semanais para obter 20% de desconto nas entregas do Uber Eats.

Outras parcerias gastronômicas incluem incentivos com a rede de restaurantes Frankie & Bennys (para duas refeições principais por £ 10) e SimplyCook.

"Com tantos benefícios extras do Three, os membros podem dar início a um clube de cinema, levar um amigo para jantar ou ter um encontro noturno entregue e torná-lo um inesquecível", disse o diretor de novos produtos de Three, Andrew Foy. "E, com recompensas mais empolgantes em vista, nunca houve melhor momento para entrar na Three."

Atualmente, está limitado aos planos de pagamento mensal e PAYG, mas um FAQ afirma que a banda larga e outros três clientes podem ser incluídos a tempo.