(Pocket-lint) - A Three Mobile revelou uma pilha de negócios da Black Friday no Reino Unido, incluindo um que reduz pela metade o plano de preços do iPhone 13.

Agora você pode obter um iPhone 13 de 128 GB com dados ilimitados por apenas £ 31 por mês durante os primeiros seis meses de um contrato de 24 meses. Há um custo inicial de £ 49 para o aparelho, embora os novos clientes que mudam de um fornecedor rival também recebam £ 100 da Amazon ou um cartão-presente pré-pago da Mastercard para melhorar ainda mais o negócio.

Após os primeiros seis meses, o preço sobe para £ 62 por mês.

Outro grande negócio é para o Samsung Galaxy S21 . Você pode obter o telefone 5G mais um cartão-presente de £ 100 (conforme acima) e 100 GB de dados por apenas £ 21,50 por mês durante seis meses (em um contrato de 24 meses). O aparelho custará apenas £ 29 à vista.

Após o período de negociação, o custo mensal sobe para £ 43.

Se você não está atrás de um telefone e quer apenas um negócio de SIM, você pode obter dados ilimitados por apenas £ 10 por mês durante os primeiros seis meses de um contrato de 24 meses (aumenta para £ 20 por mês depois). Também inclui um vale-presente de £ 50 se você estiver mudando para o Three.

Ofertas separadas apenas para SIM oferecem 100 GB de dados por apenas £ 12 por mês ou 30 GB de dados por apenas £ 10 por mês . Ambos os contratos têm prazo de 12 meses, incluindo o desconto.

Os clientes PAYG não ficam de fora. Um contrato de SIM grátis oferece dados ilimitados por apenas £ 20 (abaixo de £ 35). Se você renovar automaticamente, isso durará seis meses antes de o preço subir novamente.

Todas as ofertas da Three são válidas até 12 de dezembro de 2021, com expectativa para as ofertas de 100 GB e 30 GB apenas para SIM - elas estão disponíveis até 3 de dezembro e 30 de novembro, respectivamente.