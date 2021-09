Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Three anunciou recentemente seus planos de abandonar o Go Roam - seu benefício de roaming gratuito que cobre a UE, os EUA e muitos outros países.

As novas tarifas de £ 2 por dia para a UE, £ 5 por dia para outros locais Go Roam entrarão em vigor a partir de maio de 2022. No entanto, a Pocket-lint descobriu - e confirmou - uma maneira de estender o roaming gratuito além disso. Na verdade, você pode estendê-lo por dois anos ou mais.

As tarifas de roaming serão aplicáveis a qualquer contrato celebrado ou renovado a partir de 1 de outubro de 2021. E, mesmo que as tarifas só tenham início no próximo mês de maio, qualquer contrato a partir dessa data estará sujeito a elas.

No entanto, se subscrever ou renovar um contrato antes de 1 de outubro, obtém roaming gratuito enquanto durar o contrato. Portanto, faça um contrato de 24 meses até o final do jogo em 30 de setembro de 2021, como o plano ilimitado apenas para SIM por £ 10 por mês durante os seis meses , £ 20 por mês depois disso, e você receberá mais dois -anos de Go Roam sem custos adicionais.

Também funciona com planos não-SIM, e esperamos o iPhone 13 antes do final do mês. Portanto, você também pode se presentear com o novo dispositivo da Apple em um novo contrato e se beneficiar do roaming gratuito durante sua duração.

A Pocket-lint também descobriu um negócio ainda mais atraente - uma maneira de obter roaming gratuito indefinidamente. Um porta-voz da Three nos confirmou que as negociações de apenas um mês do SIM feitas antes de 1º de outubro estarão isentas. Isso significa que eles continuarão qualificados para roaming gratuito até que você saia da rede ou mude de contrato.

Esta oferta para um plano SIM ilimitado de um mês por £ 24 por mês parece particularmente boa, pois você obtém roaming gratuito perpetuamente.

E, se você já está em um plano de apenas um mês SIM, você não precisa fazer nada - você continuará a obter Go Roam gratuitamente, mesmo depois de maio do próximo ano.