Três no Reino Unido aumentam 5G em várias localidades rurais

(Pocket-lint) - A Three anunciou um aumento em sua rede 5G para áreas rurais, com 110 novos locais agora cobertos. Os locais incluem algumas cidades e vilarejos menores com população de apenas 1.000.

A Three afirma que está planejando conectar 2.500 novos sites ao 5G nos próximos anos, como parte de sua implementação mais ampla do 5G.

O anúncio é o mais recente de uma linha das principais redes que reforçam a cobertura rural. Muito disso está sendo feito com melhorias na rede 4G, já que as redes tentam cobrir pontos mortos e áreas onde há apenas um provedor, enquanto se preparam para o desligamento do 3G.

A Three também argumenta que o que chama de 5G Wifi (banda larga residencial e empresarial, em outras palavras) é uma "solução mais barata e rápida" do que a banda larga com fio para áreas onde é difícil instalar fibra, uma solução que poderia bem se mostra útil para áreas onde é ineficiente instalar fibra na porta.

Certamente deveria ser mais barato para o consumidor instalar e operar, em vez de pagar para que um cabo seja cavado no solo.

A Three está fazendo campanha para que o governo do Reino Unido torne mais fácil implementar isso por meio de reformas de planejamento - embora, a julgar pela oposição aos mastros 5G que estamos vendo em áreas urbanas, isso possa ser um desafio.

O analista Kester Mann, da CCS Insight, sugere que "embora as redes de banda larga atuais sejam suficientes para muitas das necessidades de hoje, a demanda futura por serviços mais intensivos em dados logo começará a ultrapassar seus limites.

"A ambição do governo de alcançar pelo menos 85% das instalações do Reino Unido com banda larga com capacidade de gigabit até 2025 é uma meta ambiciosa."

Mann sugere ainda que o governo precisa agir para "remover as barreiras à implantação da rede".