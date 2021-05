Três do Reino Unido devem finalmente lançar totalmente o eSIM ainda este ano - incluirá o Apple Watch?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Three confirmou que lançará serviços eSIM no final do ano - e parece que esses planos também incluirão o Apple Watch .

Em um tweet, o suporte ao cliente da Three UK disse que "você deve ter ouvido que testamos o eSIM no ano passado em lojas de varejo selecionadas. Isso agora foi concluído e estamos trabalhando em um lançamento completo ainda este ano."

Você deve ter ouvido que testamos o eSIM no ano passado em lojas de varejo selecionadas. Isso agora foi concluído e estamos trabalhando em um lançamento completo ainda este ano. -Kim - ThreeUKSupport (@ThreeUKSupport) 25 de maio de 2021

De fato, sabíamos anteriormente que a Three estava realizando testes - e que os havia pausado - mas não que um lançamento completo estava confirmado para acontecer. No entanto, Três já contornou isso antes.

Um usuário documentou em uma postagem no MoneySavingExpert com que frequência a Three prometeu demais e entregou de forma insuficiente no eSIM e conseguiu obter alguma compensação da rede como resultado. Em dezembro de 2018, Three sugeriu: "estamos trabalhando com a Apple no suporte ao eSIM e planejamos lançar o mais rápido possível". As datas de lançamento do outono de 2019 e da primavera de 2020 vieram e se foram. Em seguida, os testes foram adiados - aparentemente devido à pandemia - antes testes finalmente lançados em setembro passado.

Os clientes pedem o eSIM da Three há algum tempo e ainda é bizarro que a rede não o tenha lançado, especialmente para o Apple Watch. Esta postagem do Facebook de 2018 sobre o suporte do Apple Watch Cellular ainda recebe novas postagens regularmente e parece ainda ser monitorada por três administradores de suporte.

Há vários posts nesse tópico do Facebook do Three Support, um dos quais diz que "o plano é que nosso lançamento completo ainda este ano inclua suporte para o Apple Watch." Outro diz que os clientes eSIM existentes - do teste - continuarão a ter suporte.

Escrito por Dan Grabham.