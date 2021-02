Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Three UK anunciou uma atualização de rede que trouxe 5G para um total de 1.250 locais em 193 cidades, incluindo Brentwood, Chorley e Gateshead.

Três também forneceram alguns números pela primeira vez sobre as áreas cobertas por seu serviço de banda larga 5G doméstico - embora o número continue pequeno. "A cobertura de banda larga 5G da Three também está crescendo, com 1,6 milhão de residências cobertas por nosso serviço."

Como o EE no início desta semana , a Three também anunciou uma atualização para sua rede 4G. A Three adicionou 20 MHz de espectro de 1400 MHz a 1500 sites de rede para aumentar as velocidades de download em até 3 vezes e dobrar a capacidade. As melhorias de velocidade estão disponíveis apenas para dispositivos que suportam o espectro de 1400 MHz - isso inclui dispositivos Samsung Galaxy S8 ou posterior, bem como iPhone 11 e 12, bem como dispositivos Google Pixel, OnePlus e Oppo. Três já falaram sobre seu esforço como parte da Rede Rural Compartilhada (SRN) para aumentar a cobertura 4G.

O chefe do consumidor da BT / EE, Marc Allera, atacou as reivindicações de localização 5G de rivais no mês passado e as reiterou novamente nos últimos dias. Em sua missiva original, claramente direcionada a Três, ele observou: "Muitas vezes me perguntam, por que me preocupar com qualquer critério, por que não apenas anunciar quando um único site está ativo em algum lugar? Bem, acreditamos que os clientes precisam confiar em nossa rede, então a experiência deles corresponde às suas expectativas. Poderíamos afrouxar nossos critérios como alguns concorrentes; para ser honesto, é tentador, ao fazer isso, revelaríamos que o 5G está, na verdade, em cerca de 200 locais exclusivos em todo o Reino Unido.

"Por que isso importa? Sabemos, por meio de analistas independentes, que as redes que se apressam em anunciar lugares sem cobertura adequada podem oferecer uma experiência do cliente muito mais restrita. Por exemplo, os resultados dos testes sugerem que a rede de um rival, que atualmente afirma ter o maior número das localidades 5G no Reino Unido, na verdade tem níveis de cobertura mais baixos do que EE em muitas delas. "

Escrito por Dan Grabham.