Três usuários do Reino Unido estão gravando uma média de 15 GB de dados por mês

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Three UK afirma que a média de uso de dados por seus clientes atingiu 15 GB por usuário por mês. O marco foi atingido em outubro, um aumento de 50% desde o início do ano.

Os números, é claro, foram ajudados por pessoas que ficaram mais em casa este ano e usaram seu subsídio de dados de maneiras diferentes. Muitas pessoas agora estão consumindo dados em casa para fins de trabalho, enquanto outras que lidavam com conexões domésticas lentas quando não estavam em casa recorreram a dados móveis para streaming e muito mais.

A Three tradicionalmente oferece pacotes de dados ilimitados - algo que as outras redes foram forçadas a adotar - mas a rede tende a ter mais consumidores de dados como resultado. Conversamos com alguns usuários que usaram 200 GB e 2 TB, respectivamente, no último mês.

De acordo com a pesquisa da Three, os britânicos contataram amigos e familiares com mais frequência este ano, enviando centenas de mensagens e fazendo mais de 150 chamadas de voz. Curiosamente, a pesquisa também descobriu que cerca de 50 por cento dos trabalhadores do Reino Unido pensaram que eram mais produtivos trabalhando em casa, embora cerca de meio milhão de nós passemos 25 ou mais horas por semana em videochamadas.

O 5G não avançou tanto quanto esperávamos durante 2020 (por razões óbvias), mas com mais telefones 5G ao redor, certamente parece que 2021 será o ano em que o 5G finalmente começará a funcionar.

A Three lançou sua rede 5G em fevereiro em 68 locais, antes de estendê-la a um total de 154 cidades no mês passado. Isso significa que o Three tem 5G em mais locais do que os outros, mas a cobertura tende a ser bem localizada em cada local.

Escrito por Dan Grabham.