Three UK anuncia que sua cobertura 5G está ao vivo em 154 vilas e cidades

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Three anunciou que seu serviço 5G está disponível em 154 cidades. Isso supera a contagem atual de 112 e O2 de cerca de 100, mas a cobertura da Three em cada local tende a ser mais limitada no momento.

A Three lançou sua rede 5G em fevereiro, após vários meses de atraso, e está trabalhando com a Nokia e a Ericsson no lançamento do 5G. Este último anúncio é o lançamento inicial das torres de celular da Ericsson, que também trarão melhorias 4G. Manchester, Glasgow e Reading são os principais locais citados por Three para os novos sites da Ericsson.

Não há dúvida de que, embora o progresso não tenha sido tão rápido no lançamento de 5G em 2020 como esperado - por razões óbvias - veremos um aumento de todas as redes 5G nos próximos meses, conforme atingirmos o ponto de inflexão da maioria dos novos aparelhos de gama média e carro-chefe com capacidade para 5G.

A Three afirma uma velocidade média de dados para 5G acima de 200Mbps e, embora seja mais rápida do que outras redes, a Three tem a vantagem de possuir 100Mhz de espectro contíguo (é um único bloco) - mais do que qualquer outra rede do Reino Unido. No entanto, essa vantagem diminuirá com o tempo, com mais alocação de espectro.

A Three diz que sua rede 5G agora está sendo atendida por 800 sites de torres de celular.

Escrito por Dan Grabham. Edição por Rik Henderson.