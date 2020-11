Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Black Friday é um ótimo momento para adquirir novos produtos eletrônicos - isso não é segredo, mas também é uma excelente oportunidade para economizar nos planos para o seu smartphone ou para adquirir um novo celular.

A Threes geralmente tem alguns dos melhores preços no Reino Unido quando se trata de planos, e isso não mudará agora que suas enormes reduções aconteceram - há algumas economias muito grandes para aproveitar aqui.

Há uma grande variedade de descontos na promoção da Black Friday , então escolhemos algumas das melhores ofertas para você.

A atração principal é um plano somente SIM que fornece dados ilimitados, incluindo 5G se o seu telefone suportar, por apenas £ 17 por mês - em apenas um contrato de 12 meses também.

Da mesma forma, se você sabe que não vai usar dados suficientes para valer a pena, pode optar por 12 GB por mês, por apenas £ 10 mensais, uma ótima maneira de manter os custos baixos a cada mês.

Passando para os planos de telefone, porém, também existem algumas ótimas opções - incluindo o extremamente impressionante Samsung Galaxy S20 5G , que você pode obter uma grande economia de £ 312 durante a venda. Caiu para £ 45 mensais com dados ilimitados, um ótimo preço all-in para um dos melhores telefones disponíveis hoje.

Se a Apple é mais o seu estilo, entretanto, há um negócio excelente no iPhone 12 mini , facilmente o telefone pequeno mais fino do mercado atualmente. Você pode obtê-lo, com um par de AirPods grátis, por £ 29,50 por mês durante os primeiros seis meses, antes de reverter para £ 59 mensais - isso é um desconto muito grande.

Finalmente, se você está atrás daquela sensação pura do Android, que tal o Google Pixel 5 , que você pode pegar com um Nest Audio totalmente gratuito, o mais novo alto-falante inteligente do Google no valor de £ 90. O telefone caiu para £ 35 por mês também, tornando o pacote realmente acessível.

Há muito mais economia entre os muitos, muitos telefones que a Three oferece, então certifique-se de verificar a sua promoção se estiver procurando um novo aparelho ou plano SIM.

Escrito por Max Freeman-Mills.