Finalmente, a Three está pronta para acionar sua rede móvel 5G .

Embora tenha lançado um serviço de banda larga 5G no final de 2019, sua plataforma móvel 5G foi atrasada. No entanto, 66 locais em todo o Reino Unido serão habilitados para 5G a partir do final de fevereiro.

Locais em Londres, Cardiff, Glasgow, Manchester, Birmingham, Coventry e Nottingham farão parte da distribuição (você pode encontrar uma lista completa de vilas e cidades na parte inferior desta peça).

O serviço 5G da Three está disponível como uma atualização gratuita para todos os três clientes contratados, apenas com cartão SIM ou com planos PAYG . No entanto, você precisará de um telefone pronto para 5G para usar as velocidades e conectividade mais rápidas.

A rede está começando o show com uma passarela 5G como parte da London Fashion Week hoje à noite, sexta-feira 14 de fevereiro.

Uma versão digitalmente aprimorada da modelo Adwoa Aboah vai mostrar suas coisas pela passarela no Central Saint Martins, enquanto aqueles com aparelhos 5G na platéia podem assistir ao evento de realidade aumentada.

"Hoje comemoramos o que é possível através do 5G com uma demonstração de nossos recursos ultra-rápidos de 5G, marcando o próximo passo em nossa jornada 5G", disse David Dyson, CEO da Three.

"A experiência imersiva e impressionante da audiência é algo que nunca foi feito antes e estamos orgulhosos de demonstrá-la em um evento global de prestígio. A 5G está preparada para mudar o mundo para todos nós e mal podemos esperar por nossos clientes para começar a experimentar ".