A Three anunciou um contrato de três anos apropriado com o Chelsea Football Club para assumir o cargo de patrocinador oficial da camisa desde o início da temporada de futebol 2020/21.

Como parte do acordo, a Three garantirá que Stamford Bridge seja habilitado para 5G antes do final deste ano.

O Chelsea tem uma tradição de parceria com empresas de comunicação e tecnologia, com a Samsung sendo a principal patrocinadora de camisas há uma década, a partir de 2005. Agora é a vez de Three.

"A tecnologia móvel revolucionou a maneira como clubes e torcedores de futebol interagem entre si, o que faz do Chelsea FC e de três parceiros naturais", disse Guy Laurence, executivo-chefe do Chelsea.

"É realmente uma área da qual os fãs regulares estão se beneficiando e, à medida que a tecnologia das comunicações se desenvolver nos próximos anos, a Three estará na vanguarda dos avanços com o empolgante lançamento das redes 5G, ajudando a aprimorar e expandir a experiência de ser um Torcedor do Chelsea na era digital moderna ".

A Three lançará seu serviço móvel 5G no Reino Unido nos próximos meses, com um serviço de internet 5G já disponível em algumas áreas de Londres.

O logotipo Three estará na frente de todas as camisas do Chelsea, das equipes masculina e feminina, até o nível da academia. Nossa única pergunta é como será o visual de Marco Alonso - quem já tem "3" nas costas e shorts?

A taxa que a Three está pagando ao Chelsea não é revelada. O atual patrocinador de camisas Yokohama continuará sendo o parceiro de pneus do clube.