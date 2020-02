Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Three UK lançou sua rede 5G inicial no Reino Unido em agosto de 2019, mas era apenas baseada em Londres e apenas para banda larga doméstica 5G.

Esperamos um tempo para lançar seu serviço 5G completo para telefones, a última das quatro principais redes móveis do Reino Unido a fazê-lo. No entanto, agora anunciou que uma lista completa de 66 locais em todo o Reino Unido terá 5G a partir do final de fevereiro. Com o iminente lançamento da série Samsung Galaxy S20 , o lançamento de serviços 5G se tornou uma necessidade absoluta.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a rede 5G da Three, incluindo o próximo lançamento móvel, telefones, locais de lançamento, preços e muito mais.

5G é o nome dado ao serviço móvel de próxima geração que promete velocidades mais rápidas, menor latência e sinais mais estáveis do que nunca.

Ele é executado simultaneamente com os serviços 4G e 3G; portanto, eles não devem ser afetados se você não quiser mudar agora.

O 5G requer um novo hardware, smartphones específicos suportados ou roteadores de banda larga móvel que podem acessar as larguras de banda usadas. As possibilidades são grandes, no entanto, com os serviços 5G configurados para melhorar os jogos móveis e domésticos, oferecem velocidades incríveis de upload e download, além de fornecer conexões à Internet sempre ativas para eletrodomésticos inteligentes e até carros.

A Three lançou a primeira fase de sua rede 5G em meados de agosto de 2019, com foco na banda larga doméstica sem fio inicialmente na área de Londres. Oferece uma alternativa à Internet de alta velocidade através de cabeamento de fibra óptica. Os locais em Londres que oferecem conectividade 5G incluem sua principal loja no West End de Londres e a escola de design Central St Martins .

Londres, Cardiff, Glasgow, Manchester, Birmingham, Coventry e Nottingham são os principais locais para a nova distribuição, mas há uma lista completa abaixo.

O serviço 5G móvel completo da Three estava planejado para começar a ser implantado em 25 cidades antes do final de 2019, mas foi "um pouco atrasado" devido a complexidades com a construção de sua tecnologia de rede principal de nuvem .

"Há várias partes que precisamos implementar para oferecer nossa experiência 5G: equipamentos 5G em mastros, a transmissão de retorno correta, bem como a necessidade de adquirir as permissões de planejamento corretas dos proprietários", afirmou em comunicado.

"Além disso, também precisamos mover todo o tráfego de nossos clientes para a primeira rede principal de nuvem 5G do mundo. Alguns desses componentes são mais demorados e complexos do que outros, e, como resultado, nosso lançamento de 5G está um pouco atrás do original plano."

Três 5G estarão disponíveis nas seguintes cidades do Reino Unido até o final de fevereiro de 2020:

Aberdeen

Abingdon-on-Thames

Aldershot

Balloch

Carrinho de mão em Furness

Basildon

Banho

Bedford

Birkenhead

Birmingham

Blackpool

Borehamwood

Bradford

Brighton

Bristol

Brookmans Park

Cannock

Cardiff / Caerdydd

Chatham

Clayton-Le-Woods

Coventry

Crawley

Cullingworth

Doncaster

Dundee

Glasgow

Gorebridge

Grimsby

Guildford

Heanor

Extremidade da cobertura

Hemel Hempstead

Huddersfield

Inchinnan

Ipswich

Leeds

Leicester

Leyland

Liverpool

Londres

Lower Stondon

Luton

Maidstone

Manchester

Motherwell

Neston

Newquay

Nottingham

Nuneaton

Peterborough

Plymouth

Preston

Lendo

Redcar

Royston

Sheffield

Shelly Green

Slough

St. Albans

Sunderland

Swadlincote

Swansea / Abertawe

Swindon

Westhoughton

Wickford

Wigan

As áreas atuais de Londres, onde o serviço de banda larga 5G da Three está disponível, são Camden, Camberwell, Hackney, Islington, Southwark e Tower Hamlets.

A Three oferece uma seleção de aparelhos Android 5G e listamos todos aqui.

squirrel_widget_184610

A Three está oferecendo todos os três novos aparelhos Galaxy S20 5G da Samsung. Esse é o Galaxy S20 de 6,2 polegadas com melhor preço, o S20 + de 6,7 polegadas maior e o líder em especificações - o Galaxy S20 Ultra, que possui uma tela de 6,9 polegadas.

A grande diferença entre esses dispositivos se resume às câmeras. Enquanto o Galaxy S20 e o S20 + são basicamente os mesmos, a configuração do Galaxy S20 Ultra é completamente diferente - com um sensor de 108 megapixels para a câmera principal.

squirrel_widget_161298

Alguns de seus rivais ainda não decidiram se incluirão o telefone da Huawei em suas formações, mas a incerteza política não parou. Este telefone também tem acesso a toda a gama de serviços do Google, diferentemente dos telefones Huawei mais recentes, como o Mate 30 Pro e a próxima série P40. Ele vem com uma tela gigantesca de 7,2 polegadas.

squirrel_widget_148839

O Xiaomi Mi Mix 3 5G é um dos melhores telefones 5G de valor ao redor e possui uma tela AMOLED de 2340 x 1080 FHD + Samsung de 6,39 polegadas. O processador Qualcomm Snapdragon 855 garante que também funcione como os clappers.

squirrel_widget_148824

A capitânia Samsung do ano passado será uma opção 5G cada vez mais barata. O S10 5G vem com uma tela de 6,7 polegadas, bateria de 4.500mAh e um sistema de câmera quádrupla. Também está disponível nos outros grandes fornecedores.

squirrel_widget_167530

Concebido como uma opção de gama média, mas ainda com um impacto, o Samsung Galaxy A90 5G é um dispositivo de próxima geração que não vai custar muito. Ele oferece uma tela gloriosa e um design fabuloso e sólido.

A Three está oferecendo o roteador Huawei abaixo no momento, mas, segundo informações, oferecerá uma opção HTC diferente no futuro. A Huawei utiliza muitos roteadores de banda larga 4G e 5G de consumo no Reino Unido.

A Three está usando o Huawei 5G CPE Pro Router em seu atual serviço de banda larga doméstica 5G. Se você se inscrever em um plano - a partir de £ 22 por mês - este é o dispositivo que você receberá. A Vodafone também está oferecendo esse mesmo roteador - parece que é a melhor opção para o 5G estático por enquanto.

A Three também confirmou à Pocket-lint no passado que oferecerá o HTC 5G Hub no futuro - um roteador Android com uma tela e recursos de reprodução de mídia. No entanto, ainda não há sinal disso.

Ainda estamos vendo a rede Três em ação completamente, portanto, não podemos fornecer nenhuma velocidade do mundo real no momento. Traremos mais informações quando testamos a rede quando ela se expande para um conjunto mais amplo de regiões.

No entanto, a Three afirma que sua rede tem o potencial de ser a mais rápida de todos os grandes fornecedores, incluindo EE, Vodafone e O2, citando velocidades médias de 232 Mbps, geralmente com velocidades de pico superiores a 1 Gbps possíveis.

Isso porque ele mantém o espectro no bloco de 140 MHz, incluindo o acesso a um preto contíguo de 100 MHz que é potencialmente capaz de fornecer velocidades 5G mais rápidas. Outros operadores mantêm blocos de 40MHz e 50MHz. Essa situação deve mudar um pouco quando a Ofcom realizar outro leilão de espectro este ano.

De fato, as outras redes não estão tão felizes com a situação atual porque acreditam que isso pode dar à Three uma vantagem competitiva. A Ofcom quer um limite de 37% no espectro que uma rede pode manter após o leilão.

A melhor notícia sobre a oferta móvel 5G da Three é que ela não terá custo extra para os clientes . Sim, é uma atualização gratuita para todos os três clientes contratados, apenas com cartão SIM ou planos PAYG.

Obviamente, você precisará de um telefone 5G para acessar a rede super rápida, mas o principal é que você não precisará atualizar sua tarifa existente.

Os planos 5G ilimitados apenas para SIM começam em £ 20 por mês. Os preços do serviço de banda larga doméstica 5G da Three começam em £ 22 por mês.